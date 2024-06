NBA-pomolta villi arvio Lauri Markkasen tulevaisuudesta – kivuliaan päätöksen taustalla arka asetelma: "Saa nähdä, vaikuttaako tämä siihen"

Markkasesta on tulossa ensi kesänä vapaa agentti, mutta Utahilla on halutessaan mahdollisuus kiinnittää tähtipelaajansa alkusyksystä uudella sopimuksella. Sopimus voisi korottaa Markkasen palkkaa jo ensi kaudella, mikä mahdollistaisi suomalaisen kiinnittämisen pidemmällä ja huomattavasti arvokkaammalla jatkosopimuksella.

– Ei ole tällä hetkellä mitään kerrottavaa. Neuvottelut eivät ole saaneet edes alkaa vielä. Totta kai he tietävät minun terveystilanteestani. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Myöhemmin syksyllä saamme alkaa puhua niistä asioista. Onhan se yksi syy, miksi pitää saada mies kuntoon. Ylipäätään haluan totta kai pelata terveen kauden ensi vuonna. Kyllä se (sopimus) tietysti on mahdollista tehdä, mutta saa nähdä, vaikuttaako tämä siihen. Siitä en vielä tiedä, Markkanen sanoi.

Utah on parhaillaan jälleenrakennuksen keskellä. Seuran on arvioitava, osuuko 27-vuotiaan Markkasen uran kehityskäyrä yhteen seuran suunnitelmien kanssa. Jatkosopimuksen lisäksi vaihtoehtona voisi olla tähtipelaajan kauppaaminen esimerkiksi vastineeksi varausvuoroista ja nuoremmista pelaajista.

– Kyllä terveyden pitää olla etusijalla. Sillä tavalla se vaikuttaa tulevaisuuteen, että ei ole vielä ihan varmaa tietoa, mihin joukkue on menossa ja minkälaisia päätöksiä siinä tullaan tekemään. Ainahan voi jossitella, että jos jotain käy. Totta kai se voi vaikuttaa, jos loukkaantuu pahemmin, niin tuleeko täältä lähtö vai mitä tässä bisneksessä tapahtuu. Voi myös jossitella, että jos pelaisi hyvin, niin miten se sitten vaikuttaisi ensi kauteen. Totta kai sekin oli yksi osa näitä keskusteluita. Haluan pelata ehjän kauden ensi kaudella, että ei ole samanlaista taistelua kropan kanssa, mitä tämä kausi oli. Se on pääasia.

Suomalainen on yhdistetty viime aikojen huhuissa ainakin Los Angeles Lakersiin, New York Knicksiin ja Miami Heatiin. Pysyy hän Utahissa tai suuntaa muualle, olkapäävamma ei ole toistaiseksi aiheuttanut Markkaselle huolta NBA-uran jatkoa ajatellen.

– En usko. Mitä olen täällä puhunut kaikkien apujoukkojen kanssa, mitä meillä joukkueessa on, niin ei ainakaan pitäisi olla huolta. Kun sen hoitaa kuntoon, sen kanssa pystyy ihan hyvin menemään eikä sen pitäisi tuottaa ongelmia enää tulevaisuudessa. Jos taas sitä pitää koko ajan rasituksessa, että on treeneissä vaikeuksia ja sitten mennään uuteen pitkään kauteen, niin saattaahan se jäädä vaivaamaan. Minulla ei ole ainakaan huolta siitä, että kun sen laittaa kerralla kuntoon, sen kanssa pystyy menemään ihan normaalisti.

– Vaikea lähteä arvioimaan, mutta tietysti itse haluan uskoa, että emme ole hirveän kaukana. Joukkueurheilu on sellaista, että kun saa oikeat palaset pukukoppiin, kentälle ja joukkueen ympärille, asiat klikkaavat ja homma toimii odotettua nopeammin. Se on tietysti tavoite. Oma tavoite on saada itsensä kuntoon ja treenata itsensä paremmaksi. Se on ollut motivaationa tässä, että yrittää kiihdyttää sitä prosessia, että siinä ei niin montaa vuotta kestäisi. Itse haluan kuitenkin voittaa, ja se on urheilun pääasia. Se on tavoite.