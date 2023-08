NBA teki mullistavan kannabispäätöksen – näin Lauri Markkanen reagoi kysymykseen aiheesta

Kaksi vuotta myöhemmin tilanne on kääntynyt päälaelleen. Utah Jazzissa viime kaudella tähdistöottelupelaajaksi noussut Markkanen on nyt alipalkattu.

Syynä on suomalaisen peliesitysten lisäksi heinäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astunut voimaan NBA:n uusi seitsenvuotinen työehtosopimus. Sen tulokset ovat näkyneet tämän kesän sopimusuutisissa, joiden huipentuma oli Boston Celticsin Jaylen Brownin tekemä jatkosopimus: 288 miljoonaa dollaria viidestä vuodesta.

Se on NBA:n kaikkien aikojen suurin pelaajasopimus. Brown valittiin viime kaudella NBA:n kakkosviisikkoon, mutta hän ei kisaa arvokkaimman pelaajan MVP-tittelistä eikä hän todennäköisesti edes ole Celticsin paras pelaaja.

Siksi on varmaa, että Brown menettää melko pian NBA:n kovapalkkaisimman pelaajan tittelinsä. Vai kuka vielä muistaa, että Markkasen entinen joukkuekaveri Mike Conley teki seitsemän vuotta sitten NBA:n silloisen sopimusennätyksen viisivuotisella ja 153 miljoonan dollarin sopimuksella, joka on jo kauan sitten ohitettu?

Niinpä Markkasellekin on luvassa melkoinen palkankorotus, kun hän allekirjoittaa seuraavan NBA-sopimuksensa. Hänellä on sopimusta jäljellä kaksi kautta, mutta Utah Jazz voi hyvinkin tarjota hänelle jatkosopimusta jo ensi vuonna.

Esimerkiksi Sacramento Kingsin liettualaissentteri Domantas Sabonis oli tässä tilanteessa tänä vuonna ja allekirjoitti viisivuotisen, 217 miljoonan dollarin jatkosopimuksen. Tätä ennen Sabonis tienasi samansuuntaista palkkaa kuin Markkanen: viime kaudesta Sabonis sai 18,5 miljoonaa dollaria, runsaat miljoona enemmän kuin Markkanen.

Suomen koripallomaajoukkueen mediatapaamisessa Lohjan Kisakalliossa Markkanen kertoi seuranneensa kesän sopimusuutisia ja saaneensa kuulla niistä myös joukkuekavereiltaan.

– Totta kai jätkätkin vitsailee, mutta oikeasti menen päivä kerrallaan ja keskityn näihin (MM-)kisoihin ja sitten pikkuhiljaa muutan taas suunnan NBA:han. Aika hurjia määriä rahaa on jaettu tänä kesänä ja se on kiva nähdä näin pelaajan asemassa. Tosiaan itsellä sen aika ei ole vielä, Markkanen sanoi.

"Hyvät johtajat"

Palkkojen kasvun taustalla on NBA-koripalloliigan taloudellinen menestys, mutta myös se, että koripalloilijat ovat pelaajayhdistyksensä NBAPA:n kautta taistelleet itselleen vahvat neuvotteluasemat ja ison osuuden liigan tuloista.

Pelaajayhdistyksen perustamisesta 1954 kesti kymmenen vuotta ennen kuin työnantaja pelaajien uhattua lakolla 1964 tähdistöottelussa hyväksyi sen neuvotteluosapuoleksi.

Siitä alkoi pelaajien aseman ja palkkojen nousu, jonka tähänastinen huippu on käsillä nyt. Markkanenkin kertoi kuuluvansa NBA:n pelaajayhdistykseen.

– Siellä on hyvät johtajat, Markkanen sanoi.

Samaa mieltä taitavat olla lähes kaikki NBA-pelaajat. NBAPA ilmoittaa itse, että yhdistykseen kuuluu 450 pelaajaa, mikä tarkoittaa käytännössä sataprosenttista järjestäytymisastetta, sillä NBA:n 30 joukkueessa on jokaisessa 15 pelaajatyöpaikkaa.

Ero muihin aloihin on Yhdysvalloissa suuri, sillä kaikista amerikkalaistyöntekijöistä noin yksitoista prosenttia kuuluu ammattiyhdistykseen.

Suomessa palkansaajien järjestäytymisaste oli 2021 noin 55 prosenttia.

Lauri Markkanen on toistaiseksi vain koripalloillut työkseen. Liittyisikö hän ammattiyhdistykseen, jos hän tekisi jotain muuta?

– En ole ajatellut. Kyllä aina haluaa ajaa omiensa asioita. Totta kai siihen pitää olla myös kyvykäs. Minusta tuntuu että siellä on aika hyvä porukka johdossa. Katsotaan, en tiedä tuleeko sellainen tilanne joskus, Markkanen vastasi.

NBA:n uudessa työehtosopimuksessa on muutakin uutta kuin palkkakaton nostoa. Marihuana poistui NBA-pelaajilta kiellettyjen aineiden listalta, eikä liiga enää testaa sitä.

Markkasen reaktio kysymykseen asiasta antoi vaikutelman, ettei hän tiennyt tästä työehtosopimuksen yksityiskohdasta.

– Ei se vaikuta omaan elämään mitenkään, ei ainakaan mun seurassa kukaan ole mitään tehnyt. Ei ole tullut itsellä vastaan, en tiedä mitä jotkut tekevät vapaa-ajallaan, Markkanen sanoi.

Armeija, maajoukkue ja perhe

Markkanen on tänä kesänä suorittanut asevelvollisuuttaan Santahaminan urheilukoulussa ja laskeskeli inttiaamujensa määräksi tiistaina 57. Markkanen sanoi kahden lapsensa tottuneen hänen pitkiin poissaoloihinsa – erona on vain se, että nyt perheenisä on pelireissujen sijaan ollut armeijassa.

– Ehkä lapset ovat tottuneet, että olen poissa kotoa. Kyllä sitä haluaisi viettää enemmän aikaa, mutta olen päässyt kotiin käymään välillä. Nytkin olen maajoukkuekomennuksella ja sitten pääsen taas näkemään perhettä. Tämä on ollut tämmöinen ja kiva että saadaan puolella vuodella armeija pakettiin. Sitten se on kunnialla hoidettu ja ensi vuonna on erilainen kesä.

Suuria lomasuunnitelmia Markkasen kesään ei armeijan ja maajoukkueleirien lisäksi mahtunut.