Näyttelijät ilahtuivat hallituksen aikeista parantaa freelancerin asemaa – mukana myös huoli

Taide- ja kulttuuriala on merkittävä elinkeino Suomessa työllistäen noin 130 000 ihmistä.

– Se on ollut kaikkien kulttuurialan järjestöjen pitkäaikainen toive, että freelancereiden hyvin repaleinen sosiaaliturva uudistetaan kokonaan, toteaa liiton puheenjohtaja Antti Timonen .

Pääsyliput kallistuvat

Arvonlisäveron nosto 10 prosentista 14 prosenttiin rokottaa kulttuurialaa. Näyttelijäliiton lisäksi Muusikkojen liitto on huolissaan pääsylippujen kallistumisesta. Kulttuurialan kuluista suurin osa on työvoimakuluja, koska kyseessä on työvoimavaltainen ala.