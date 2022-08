Kulttuurialaa uhkaavat 14 miljoonan euron leikkaukset – Music Finlandin pomo: "Kuulostaa todella huonolta"

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää kovia säästöjä kulttuurialalle valtion ensi vuoden talousarvioon. Taiteen ja kulttuurin määrärahoihin ehdotetaan 599 miljoonaa euroa, joka on noin 14 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Vähenemisestä 4,6 miljoonaa euroa aiheutuu rahapelitoiminnan tuoton ja kompensaatiorahoituksen vähenemisestä.

– Kuulostaa todella huonolta. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin hyvä yhteistyö. Meillä on mielestäni hyvät kanavat päättäjiin, ja pystymme tällä hetkellä pääsemään valmisteluun mukaan paremmin kuin ennen koronaa. Ei meidän auta kuin viedä eteenpäin kulttuurin kansantaloudellisia ja muita tärkeitä arvoja.

– Meidän täytyy pystyä luomaan suomalaiseen yhteiskuntaan sellainen ilmapiiri ja asenteet, missä kansa hyökkää kaduille siinä vaiheessa kun kulttuurilta leikataan tai kulttuuripaikat suljetaan. Meidän on tehtävä ruohonjuuritasolla paljon töitä, että tulevaisuudessa tulee investoreita, päättäjiä, yleisöä ja kansalaisia pitämään kulttuurin puolia.

Isot leikkaukset – Marin ei halunnut haastatteluun, kulttuuriministeri muualla

– Lauseet olivat hienoja ja innostavia, mutta meidän pitää nähdä, että ne tuodaan oikeasti konkretiaan. Toisaalta sieltä tuli hyviä aloitteita, jotka ovat työn alla. Esimerkiksi kansanedustaja Eeva Kalli (kesk.) mainitsi kasvusopimuksen, joka on pysyvä dialogi valtiovallan ja kulttuurikentän välillä. Sen laajentaminen musiikkialalle on erittäin hyvä.

– On mahdotonta sanoa alanvaihtajien määrää, mutta ongelmana on osaamispääoman katoaminen. Esimerkiksi tällä hetkellä musiikkialalta on lähtenyt estraditekniikasta hyviä osaajia pois, suree Rönkkö.