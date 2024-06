Näyttelijä Martin Mull on kuollut – Sabrina, teininoita -sarjan kollega muisteli koskettavasti

Näyttelijä Martin Mull on kuollut 80-vuotiaana. Asia selviää hänen tyttärensä Maggie Mullin Instagram-postauksesta , jonka hän julkaisi 28. kesäkuuta.

– Kerron sydän särkyneenä, että isäni menehtyi kotonaan 27. kesäkuuta taisteltuaan urheasti pitkää sairautta vastaan. Hänet tunnettiin siitä, että hän menestyi erinomaisesti jokaisella kuviteltavissa olevalla luovalla alalla ja teki myös Red Roof Inn -mainoksia. Hänestä tuo vitsi olisi ollut hauska. Hän ei ollut koskaan ei-hauska. Hänen vaimonsa ja tyttärensä, hänen ystävänsä ja työtoverinsa, taiteilijatoverinsa, koomikot ja muusikot jäävät syvästi kaipaamaan isääni, ja – mikä on merkki todella poikkeuksellisesta ihmisestä – monet, monet koirat. Rakastin häntä suunnattomasti, Maggie kirjoitti.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

– Lepää rauhassa ystäväni. Uskomaton Martin Mull (Rehtori Kraft) on jättänyt meidät ikuiseen lepoonsa. Minulla on niin hyviä muistoja työskentelystä hänen kanssaan ja kunnioituksesta hänen valtavaa työmääräänsä kohtaan, johon ennen Sabrina, teininoitaa kuuluivat Roseanne ja Varokaa, isä on irti! projekteina, joista tunsin hänet. Ja Sabrina-päiviemme jälkeen hänen työnsä moninkertaistui vierailevana tähtenä ja toistuvilla rooleilla valtavissa sarjoissa sekä elokuvissa ja animaatioissa, Hart kirjoitti.