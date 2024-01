Narcos- ja Designated Survivor -tähti Adan Canto, 42, on kuollut

Adan Canton edustaja kertoi The Hollywood Reporterille , että näyttelijä on kuollut 42-vuotiaana umpilisäkesyöpään 8. tammikuuta. Hän ei kertonut diagnoosistaan julkisesti.

Canton on voinut nähdä tv-sarjoissa Designated Survivor, Narcos ja The Cleaning Lady. Canto esitti jälkimmisessä sarjassa Arman Moralesia kahden kauden ajan. Sarjasta kuvataan parhaillaan kolmatta kautta, mutta Canto ei ollut mukana kolmannella kaudella terveytensä vuoksi.

– Olemme surun murtamia kuullessamme Adan Canton poismenosta. Hän oli upea näyttelijä ja rakas ystävä, ja oli kunnia saada hänet osaksi Warner Bros. Television- ja FOX Entertainment -perhettä siitä lähtien, kun hän debytoi Yhdysvalloissa The Following -sarjassa yli kymmenen vuotta sitten. Viimeksi hän sytytti valkokankaan The Cleaning Lady -sarjassa voimakkaalla suorituksellaan, joka osoitti hänen taiteellisuutensa, laajuutensa, syvällisyytensä ja haavoittuvuutensa. Tämä on käsittämätön menetys, ja suremme hänen vaimonsa Stephanien, heidän lastensa ja läheistensä rinnalla. Tulemme kaipaamaan Adania kovasti, lausunnossa sanotaan.