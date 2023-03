Bruce Willisin vaimo Emma Heming Willis kertoi koskettavasti surusta miehensä syntymäpäivänä – jakoi ajatuksia herättävän videon

– Tänään on aviomieheni syntymäpäivä. Olen aloittanut aamun itkemällä. On tärkeää, että näette tämän kaikki puolet. Monet ihmiset sanovat, että olen vahva, eivätkä ymmärrä, miten teen sen. Minulle ei annettu vaihtoehtoja. Toivon, että olisi annettu. Kasvatan tässä samalla myös kahta lasta. Tunnen myös surua joka päivä. Ja tunnen sitä tänään todella hänen syntymäpäivänään, Emma kertoi jakamallaan videolla.

Emma jakoi miehestään myös koskettavan videon, jossa on kuvattuna heidän perheensä yhteisiä hetkiä. Parilla on kaksi tytärtä: Mabel, 10, ja Evelyn, 8.

– On hänen syntymäpäivänsä, joten lähettäkää hänelle hetkeksi kaikki rakkautenne, hellyytenne, huolenpitonne ja rukouksenne. Hyvää syntymäpäivää yhdelle parhaista ystävistäni, kalakuninkaalle, kaksinaisuuden mestarille, joka on niin sankari-ikoni kuin hellä tyttöjen isä. Mikä etuoikeus saada tämä mies isäkseni ja oppia häneltä niin paljon elämästä, ilosta, pahasta ja taiteesta. Tämä päivä ei ole helppo, koska se on täynnä rakkautta ja surua, joka todella osoittaa rakkautemme syvyyden jotakin kohtaan. Joten yritän pärjätä tänään molempien kanssa, Scout kirjoitti.