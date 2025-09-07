Mira Luoti hurmasi TTK-tuomarit: "Eihän tässä ole mitään järkeä!"

Mira Luoti sai tuomareilta hehkutusta osakseen.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttasivat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsevät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla.

Omat TTK-tanssinsa pääsivät korkkaamaan muusikko Mira Luoti ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä. Heidän ensimmäinen TTK-tanssinsa oli quickstep Barry Manilowin kappaleeseen Dancin' Fool.

– Te kyllä todella räjäytitte parketin. Eihän tässä ole mitään järkeä, miten te voitte olla noin hyviä kolmen viikon treenauksen jälkeen, Helena Ahti-Hallberg ihmetteli.

– Tässä mentiin luotina ja varmoin ottein, Jorma Uotinen sanoi.

– Miten ihminen voikin syttyä noin säteilemään, kun valot syttyvät eikä niitä valojakaan lopulta tarvittaisi, Jukka Haapalainen sanaili.

Pari sai yhteensä 22 pistettä.