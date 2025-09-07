Mira Luoti hurmasi TTK-tuomarit: "Eihän tässä ole mitään järkeä!"

4:12imgKatso videolta, kuinka Mira ja Anssi suoriutuivat ensimmäisestä TTK-tanssista.
Julkaistu 07.09.2025 20:43
Toimittajan kuva
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Toimittajan kuva
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Mira Luoti sai tuomareilta hehkutusta osakseen. 

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttasivat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsevät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla. 

Omat TTK-tanssinsa pääsivät korkkaamaan muusikko Mira Luoti ja tähtiopettaja Anssi Heikkilä. Heidän ensimmäinen TTK-tanssinsa oli quickstep Barry Manilowin kappaleeseen Dancin' Fool. 

– Te kyllä todella räjäytitte parketin. Eihän tässä ole  mitään järkeä, miten te voitte olla noin hyviä kolmen viikon treenauksen jälkeen, Helena Ahti-Hallberg ihmetteli. 

– Tässä mentiin luotina ja varmoin ottein, Jorma Uotinen sanoi. 

– Miten ihminen voikin syttyä noin säteilemään, kun valot syttyvät eikä niitä valojakaan lopulta tarvittaisi, Jukka Haapalainen sanaili. 

Pari sai yhteensä 22 pistettä. 

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

Lisää aiheesta:

"Ei pitäisi olla sallittua" – Linnea Leino ja viime vuoden voittaja Anssi Heikkilä ällistyttivät TTK-tuomaritSupernanny Pia Penttalan rohkea asu kiinnitti tuomareiden huomion: "Lahkeet piilottaa ovelasti..."Mikael Gabrielin huima kehityskaari TTK-parketilla kerää ihmetystä: "Tuntui, että parketilla oli ihan eri mies"Niklas Hagmanilta intiimi rumba – tuomarit kommentoivat haastavaa tanssia: "Et näytä hassulta"Kristiina Haltulle murskakritiikkiä – Helena Ahti-Hallberg jyrkkänä parin esityksestä: "Oikeastaan harmitti koko tanssin ajan"Mikä rokkimimmi! Minna Parikka pyörähteli parketilla tulisessa nahka-asussa – tuomarit tylyinä: "Vielä ei lämmennyt"
Tanssii Tähtien KanssaMira LuotiAnssi HeikkiläTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Tanssii Tähtien Kanssa