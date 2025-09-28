Johannes Holopaisen ja Katri Riihilahden neljäs TTK-tanssi oli rumba.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä lähetyksessä tunnelmoitiin lattariteemalla.
Näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti olivat illan toinen pari, ja heidän tanssinsa oli rumba. Sen taustalla kuultiin Diana Krallin The Look of Love.
Kaksikon edesottamukset tanssilattialla miellyttivät tuomareita.
– Se ihana hetki, kun aloititte tanssin ja otitte toisianne kädestä kiinni, niin yksinkertaista ja konstailematonta, Helena Ahti-Hallberg arvioi.
Jorma Uotinen kuvaili parin aikaansamaa tunnelmaa tanssilattialla.
– Kiihkeä Katri ja herkkä Johannes synnyttivät tällaista pidättelevää seksiä tihkuvan tunnelman, Uotinen totesi.
– Elegantti pari, jota mielellään katselisi vielä jatkossakin.
Jukka Haapalainen vaikuttui rumban viipyilevästä tunnelmasta ja siitä, että esityksessä oli herkkyyttä ja "pidättelemätöntä ilmaisua" eikä kiireen tuntua.
– Olette olleet tosi tasaisia kaikessa, jälleen yksi onnistuminen.
Tuomaristolta Holopainen ja Riihilahti saivat yhteensä 23.