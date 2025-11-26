Näyttelijä Michael DeLano on kuollut 84-vuotiaana.
Näyttelijä ja laulaja Michael DeLano on kuollut. Hän oli kuollessaan 84-vuotias. Asiasta uutisoi muun muassa The Hollywood Reporter.
DeLano sai sydänkohtauksen ja kuoli 20. lokakuuta Las Vegasin sairaalassa. Asian vahvisti hänen vaimonsa Jean DeLano.
Michel DeLano näytteli 1970-luvulla palomiestä James Druryn rinnalla ABC:n Firehouse-sarjassa ja lounge-laulaja Johnny Venturea Valerie Harperin rinnalla CBS:n Rhoda-sarjassa.
Vuodesta 1992 Las Vegasissa asunut DeLano näytteli myös kasinonjohtajaa elokuvissa Ocean’s Eleven (2001) ja sen jatko-osassa Ocean’s Twelve (2004).