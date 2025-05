Nauti nyt kesälämmöistä: Perässä rymistelee räntäromahdus

Forecan ennuste lupaa viikonvaihteeseen paikon jopa kesäisiä kelejä, joihin tulee kuitenkin nopeasti käänne.

Tänä viikonloppuna ja ensi viikon alussa lämpötila voi nousta monin paikoin jopa 20 asteen lukemiin, kertoo Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Kelit kuitenkin selvästi viilentyvät maan pohjoisosassa jo ensi tiistaina ja muualla keskiviikkona.

– Ensi viikon kylmeneminen on pysynyt ennusteissa, mutta yksityiskohdissa tulee vielä olemaan vaihtelua, meteorologi Joonas Koskela kirjoittaa blogissa.

Jopa lumi- ja räntäsateita

Joonas Koskelan mukaan yöpakkasia on tällä viikolla lähinnä Pohjois-Lapissa.

Ensi viikolle ennustettu kylmänpurkaus voi kuitenkin tuoda paikoin jopa lumi- ja räntäsateita maan pohjois- ja keskiosaan.

– Hallaa voi olla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta myöten. Ensi viikon tiistaina voisi tulla lumi- ja räntäsateita pohjoisessa ja sitten siitä eteenpäin osa sateista voi olla Suomessa lunta tai räntää päivittäin ensi viikon sunnuntaihin asti.

Etelä-Suomessa asuville Koskelalla on lohdullisia uutisia, pienellä varauksella.

– Etelään saakka ei näyttäisi kuitenkaan tulevan lumisia sateita. Ensi viikon loppupuolen ennuste on kuitenkin vielä hyvin epävarma, Koskela kirjoittaa.

Poutainen viikonloppu

Etelä-Suomeen saapui lauantaiksi kapea sadealue. Lauantai-iltapäiväksi sade heikkenee ja sää kääntyy poutaiseksi.

– Etelässä pilvisyys on runsasta, samoin Pohjois- ja Itä-Lapissa. Muuten on enimmäkseen puolipilvistä ja melko aurinkoista, Forecan Joonas Koskela kertoo.

Etelän pilvisillä alueilla lämpötila vaihtelee 10–15 asteen välillä, kun taas maan keskivaiheilla liikutaan 15–20 asteen välillä. Lapissa jäädään 5–10 asteeseen.

Sunnuntain sää on enimmäkseen aurinkoisen poutainen, mutta maan etelä- ja keskiosaan luvataan tuulia.

– Koillisenpuoleinen tuuli on puuskaista. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä, pohjoisessa on 5–15 astetta.