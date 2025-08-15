Rankkasateet iskivät Pakistaniin voimalla: Lähes 200 kuollut

Monsuunisateet ovat aiheuttaneet sadekauden aikana satojen ihmisten kuoleman Pakistanissa.

Pakistanissa on viimeisimmän vuorokauden aikana kuollut ainakin 194 ihmistä monsuunisateiden aiheuttamien maanvyörymien ja tulvien vuoksi. Uhriluku on noussut yli kahdellakymmennellä aiemmin ilmoitetusta. Asiasta kertovat maan katastrofiviranomaiset.

Viranomaisten mukaan suurin osa kuolemantapauksista on kirjattu vuoristoisessa Khyber-Pakhtunkhwanin maakunnassa. Lisäksi yhdeksän ihmistä on kuollut Pakistanin hallinnoimalla Kashmirin alueella, kertovat viranomaiset.

Pakistanin Ilmatieteen laitos on antanut rankkasateiden varoituksen myös maan luoteisosaan ja kehottanut ihmisiä välttämään tarpeetonta oleskelua onnettomuuksille alttiilla alueilla.

Suuri osa kuolleista lapsia

Monsuunisadekauden alusta lähtien voimakkaat sateet ovat aiheuttaneet Pakistanissa useiden satojen ihmisten kuoleman. Viranomaiset ovat kuvanneet sateita epätavallisiksi. Suuri osa kuolleista on ollut lapsia.

Suurin osa kuolemista on johtunut sateiden aiheuttamista talojen romahtamisista, tulvista ja sähköiskuista.

Heinäkuussa Punjabin alueella, jossa asuu lähes puolet Pakistanin 255 miljoonasta ihmisestä, satoi 73 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja kirjattiin enemmän kuolemia kuin edellisenä monsuunikautena yhteensä.

Maanvyörymät ja tulvat yleisiä monsuunikaudella

Maanvyörymät ja tulvat ovat yleisiä monsuunikaudella, joka yleensä alkaa kesäkuussa ja päättyy syyskuun loppua kohden.

Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on kuitenkin tehnyt tällaisista sääilmiöistä rajumpia ja toistuvampia. Vuonna 2022 monsuunitulvat huuhtoivat kolmanneksen Pakistanista ja aiheuttivat 1 700 ihmisen kuoleman. Pakistan on yksi maailman haavoittuvaisimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille, ja maan asukkaat joutuvat kohtaamaan yhä useammin äärimmäisiä sääilmiöitä.

Monsuunikausi tuo Etelä-Aasiaan noin kolme neljäsosaa alueen vuotuisesta sademäärästä. Sateet ovat elintärkeitä alueen maataloudelle ja elintarviketurvallisuudelle, mutta tuovat mukanaan myös tuhoa.