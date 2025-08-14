Hurja myräkkä lopettaa helteet – näin sininen kupla nielaisee Suomen

Suomeen saapuu viikonloppuna myräkkä, joka vie mennessään loppuviikon helteet ja tuo tilalle viileämpää ilmaa.

Meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan on aika hyvästellä helteet.

– Kesämyräkkä, ja sen jälkeen Suomi menee siniseen kuplaan, eli viilenee selvästi. Nämä helteet hyvästellään, Mäntykannas toteaa.

Loppuviikon lämpimimmät päivät ennen viilenemistä

Torstai ja perjantai ovat vielä viikon lämpimimmät päivät.

– Varsinkin etelässä ja lännessä helleraja voi mennä tänään rikki, hän kertoo. Pohjoisessa lämpötilat pysyvät noin 20 asteen tienoilla.

Perjantai-iltana Suomeen saapuu saderintama Norjan länsipuolelta.

– Perjantai-iltaan mennessä pohjoisessa ja lännessä tulee jo laajalti sade- ja ukkoskuuroja, ja täällä voi olla aika voimakkaita ukkospuuskiakin mukana, Mäntykannas varoittaa.

Lauantain jälkeen lämpötilat romahtavat

Lauantaina rintama ylittää Suomen ja lämpötilat laskevat selvästi.

– Osassa maata lämpötila romahtaa kymmenellä asteella noista torstai- ja perjantailukemasta, Mäntykannas kertoo.

Tuuli riepottelee Suomea erityisesti maan länsi- ja lounaisosissa.

– Lauantaina aikana länsi- ja lounaisosassa maata saattaa tulla tuulituhoa ja merellä tuuli voi olla lähellä myrskylukemaa.

Ensi viikko on viileä erityisesti Lapissa.

– Ehkä vähän jo semmoista alkusyksyn tuntua voi olla aivan Lapissa, mutta etelässä vielä kuitenkin pysytään kesässä, Mäntykannas arvioi.

Helteiden paluusta ei ole varmuutta.

– Enpä tiedä, että milloin helteet tulee takaisin vai tuleeko enää ollenkaan tässä. Tosin on meillä syyskuussakin ollut joskus hellettä, että se on ihan täysin mahdollista vielä silloinkin.

