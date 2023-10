Natsi-Saksan panssarivaunu löytynyt tuhoutuneena Ukrainassa

Tuhoutuneesta Panzer IV:sta ovat ottaneet kuvia venäläisjoukot. Kuvauspäivämääräksi on merkattu huhtikuu 2023. Kuvausaikaa ja -paikkaa ei ole tiettävästi vahvistettu.

Vaunun ympärillä käytävässä keskustelussa on päästy jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, että kyse on aidosta vaunusta, eikä jäljennöksestä. Vaunussa on kuitenkin syystä tai toisesta joitain moderneja lisäyksiä, sanoo historioitsija Mark Felton tankkia käsittelevässä YouTube-videossa.

Vanha vaunu, uudemmat telat

Väitetysti Ukrainasta löydetyn Panzer IV:n näkyvin eroavaisuus alkuperäiseen tankkiin ovat telat, jotka eivät ole alkuperäiset.

Tuntemattomasta syystä Natsi-Saksan vaunu on saanut alleen venäläisen BMP-1/2-rynnäkkövaunun telat.

Vaunun etupanssarissa on jälkiä yli kymmenestä osumasta, jotka ovat Feltonin mukaan aiheutuneet jo käytöstä poistettujen aseiden tulituksesta.

– Tankissa on merkkejä, että se on räjähtänyt sisältäpäin ja räjäytys on pamauttanut osan luukuista, Feltson sanoo.

Miten Panzer päätyi Ukrainaan?

Mielenkiintoinen kysymys on, miten Natsi-Saksan panssarikaluston selkärankaan toisessa maailmansodassa kuulunut Panzer IV on päätynyt keskelle taisteluja Ukrainassa.

Panzer IV:a oli käytössä myös Suomessa, joka osti niitä Saksalta 30 kappaletta, joista tosin vain 15 kappaletta toimitettiin. Vaunun eri versioita valmistettiin vuosina 1937–1945 yhteensä yli 8 500 kappaletta.

Sinällään Panzer IV:n löytyminen juuri Ukrainasta on loogista, sillä Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto kävivät alueella raskaita taisteluita toisessa maailmansodassa.

– Yksi teoria on, että vaunun alkuperäinen miehistö on tuhonnut tankin tahallaan, minkä jälkeen se on osittain kunnostettu. Tämän jälkeen vaunu olisi kuljetettu rintamalle houkutuslinnuksi vetämään tulta pois oikeista kohteista, Felton katsoo.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat pitkin sotaa käyttäneet runsaasti erilaisia hämäyskeinoja suojellakseen varsinaista kalustoaan. Ukraina esimerkiksi on raahannut useita toisen maailmansodan aikaisia T-34-taistelupanssarivaunuja houkutuslinnuiksi ja tientukkeiksi.

– Toinen teoria on, että kuvattu Panzer IV on yksi monista vaurioituneista Saksan tankeista, jotka Tshekissä korjattiin pian sodan jälkeen ja myytiin myöhemmin Syyrialle.

Syyria käytti Panzer IV -vaunuja aina 1970-luvulle saakka ja myös sodassa Israelia vastaan 1960-luvulla.

Kolmas esitetty teoria Ukrainasta löydetystä Panzer IV:sta on, että Neuvostoliitto nappasi vaunun sotasaaliiksi toisessa maanilmansodassa. Tämän jälkeen sitä olisi käytetty ensin harjoitusmaalina ja myöhemmin jossain määrin restauroitu.