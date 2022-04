MTV:n tiedot: Hallituksen selonteko toteaa Nato-jäsenyyden tuovan parhaat turvatakuut – "Merkittävä paperi"

Selonteko on historiallinen, sillä sen pohjalta eduskunta ja valtionjohto käyvät virallisesti keskustelun Suomen Nato-jäsenyydestä.

"Erittäin merkittävä paperi"

Eduskunnan Nato-kanta on valmis viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mielestä selonteon käsittely eduskunnassa on tärkeää, vaikka osa eduskuntapuolueista onkin jo ilmoittanut tukevansa Nato-jäsenyyttä.

– Ei tämä ihan tavallinen selonteko ole. Kyllä tämä on erittäin merkittävä paperi, joka avaa keskustelun. Eduskunnassa kiinnostavat erityisesti turvallisuusviranomaisten ja puolutusvoimien arviot eri vaihtoehtojen riskeistä.

Lindtmanin mielestä eduskunnan on kuultava tarkkaan, millaisia riskejä liittyisi esimerkiksi välivaiheeseen eli Nato-hakemuksen jättämisen ja jäsenyyden hyväksymisen väliin.

– Mitä huolellisemmin riskit on käyty läpi, sitä vahvemmalla pohjalla päätös on. Sellaista tilannetta ei saa syntyä, että valitsemme polun, jolta ei ole enää paluuta, ja kun kiveä ja karikkoa syntyy, niin tuki liudentuu.

Nato-jäsenyyttä voitaisiin hakea milloin vain

– Esitys voisi tulla myös kesken prosessin, se mahdollisuus valtionjohdolla on milloin vain, Lindtman sanoo.

Siksi tärkeässä roolissa on puhemies Matti Vanhasen (kesk.) johtama seurantaryhmä, joka toimii välikätenä eduskunnan, hallituksen ja presidentin Nato-kantojen yhteensovittamisessa.

Lindtman on seurantaryhmän jäsen. Hän ei halua arvioida, kuinka todennäköisesti päätös Nato-jäsenyyden hakemisesti syntyy kesken ensimmäisen selonteon käsittelyn.

– Työ on tehtävä huolellisesti, mutta ripeästi. Kansanedustajat kyllä tietävät, minkä vastuun ja historiallisen pohdinnan edessä me kaikki olemme. Työtä ohjaa yksi arvo, eli suomalaisten turvallisuus, ja sen pohjalta ratkaisuja varmasti toukokuun loppuun mennessä on tehtävissä.