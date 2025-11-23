Viranomaiset aikovat kiristää turvatoimia Kiinassa paviljongin tuhoisan palon ja romahduksen jälkeen. Palon syttymisestä epäillään huolimatonta turistia.

Wenchangin paviljongissa Jiangsun maakunnassa Kiinan itärannikolla syttyi reilu viikko sitten keskiviikkona voimakas tulipalo, kertovat muun muassa brittilehti The Sun ja yhdysvaltainen New York Post.

Tulipalosta levinneillä dramaattisilla videoilla näkyy, kuinka palo nielaisi Fenghuang-vuorella sijaitsevan rakennuksen vain minuuteissa.

Paksu savu nousi kolmikerroksisesta rakennuksesta, ja suuret puuosat temppelin katosta romahtivat maahan.

Kukaan ei menehtynyt tulipalossa, mutta paviljonki tuhoutui täysin. Palo saatiin nopeasti hallintaan, joten se ei myöskään levinnyt ympäröivään metsään.

Paviljonki ei ollut historiallinen rakennus, vaan se oli valmistunut vuonna 2009. Sen sisässä ei ollut muinaishistoriallisia esineitä.

Paviljonki kuului sen naapurissa sijaitsevan Yongqing-temppelin hallintaan. Temppelin historia ulottuu 1 500 vuoden taakse, mutta se oli rakennettu uudelleen 1990-luvulla.

Alustavan tutkinnan mukaan 12. marraskuuta syttynyt palo johtui temppelissä vierailleen turistin virheellisestä suitsukkeiden ja kynttilöiden käytöstä.

Tutkinta jatkuu edelleen.

Viranomaisten mukaan turvallisuustoimia vahvistetaan paloriskien vähentämiseksi tulevaisuudessa.