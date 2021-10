Naton pääsihteeri MTV Uutisille: Venäjän uhka kasvaa – "Ohjukset voivat saavuttaa jokaisen Euroopan pääkaupungin minuuteissa"

Ohjusten hankintaa on aiemmin rajoitettu Yhdysvaltojen ja Venäjän välisellä INF-sopimuksella.

Venäjä koventanut otteitaan

Stoltenberg aloitti pääsihteerinä vuonna 2014, eli samana vuonna kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan. Pääsihteerin mukaan Venäjä on koventanut otteitaan siitä lähtien.

– Nato on vastannut tähän suurimmalla toimintatavan muutoksella sitten kylmän sodan, kuten sijoittamalla taisteluosastoja itäisiin jäsenmaihin ja Baltiaan. Naton on oltava vahva.

– Se on tietenkin tärkeää myös Suomelle, joka tällä alueella ei kuulu Natoon.

Venäjä on pyrkinyt sekaantumaan Nato-maiden sisäpolitiikkaan kyberiskuilla, mutta myös sen sisäpolitiikassa on kuohunut. Venäjä on kasvattanut sotilasvoimiaan ja vahvistanut ydinasearsenaaliaan.