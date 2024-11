Kaapelivaurio puhuttaa Itämerellä, näin Nato valvoo sen pohjaa: "Löysimme 13 miinaa" – MTV Freezing Winds -sotaharjoituksessa

Vedenalaiset droonit käytössä

Harjoituksessa on mukana taistelualusten lisäksi huolto- ja tukialuksia, muun muassa saksalainen miinantorjunta-alus FGS Weilheim, jonka kannelta upotettu kaikuluotaindrooni vahtii merenpohjaa. Alkuviikon kaapelivauriot Itämeren pohjassa ovat jälleen tuoneet esille merenpohjan infrastruktuurin tärkeyttä.

– Kuvamme avulla voimme nähdä, mitä veden alla tapahtuu – siis teknisten mahdollisuuksiemme ansiosta – joten itse asiassa koulutuksemme ja standardimme eivät ole muuttuneet lainkaan. – Tämä on vain tehtävä, jonka joukkoni voivat hoitaa nopeasti ja tehokkaasti, Krol sanoo.

Norjalaiset varusmiehet Suomessa

Norjalaisen Maud-tukialuksen ensisijainen tehtävä on polttoaineen kuljettaminen – se pystyy kantamaan kahdeksan miljoonaa litraa.



Laivalla on sairaala ja leikkaussali, ja tilaa kahdelle helikopterille.



Sen miehistön joukossa on tällä hetkellä 50 norjalaista varusmiestä suorittamassa asepalvelusta.