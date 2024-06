Mamballa ja Stingereillä suurta uhkaa vastaan: Katso MTV:n raportti Naton 3 000 ilmavoimien sotilaan harjoituksesta

– Osa käskyistä annetaan kansallisesti ja osa Naton kautta. Sen kaiken yhdistäminen vie aikaa. Työtä on myös teknisessä mielessä. Kokonaisuudessaan pidämme harjoitusta onnistuneena. Yhteydet toimivat ja harjoitus eteni jouhevasti, hän kertoo.

Ilmapuolustuksen vahvistaminen on esillä Naton huippukokouksessa Washingtonissa heinäkuussa. Financial Times uutisoi äskettäin diplomaattilähteisiin ja Naton omiin laskelmiin pohjaten, että liittokunnalla olisi tällä hetkellä vain viitisen prosenttia laajan hyökkäyksen torjumiseen vaadittavasta kyvystä itäisellä sivustallaan. Harjoituskentällä mediatietoja ei kommentoitu.

Lennokit muuttaneet sodankäyntiä

Ohjusten ja rakettien lisäksi uhka taivaalta voi tulla lennokkien muodossa. Sodankäynnissä lennokkien käyttö on noussut uudelle tasolle Venäjän aloittamassa hyökkäyssodassa. Tämä on otettu huomioon myös Ramstein Legacyssa, jossa harjoiteltiin erilaisten miehittämättömien ilma-alusten tunnistamista.

– Eri mailla on omat kehitysohjelmansa, jotka etenevät niin nopeasti, että meidän Natossa on huolehdittava yhteensopivuudesta. On iso vastuu varmistaa, että järjestelmät ovat vaatimustenmukaisia ja niitä voidaan hyödyntää operaatioissa, Coman toteaa.