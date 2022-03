Suurin osa suomalaisista haluaa Natoon – "Aiemmin ajateltiin, että Suomeen ei kohdistu todellisia sotilaallisia uhkakuvia"

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto uskoo, että kyse on pysyvästä ilmiöstä. Ihmisten asenteet ja mielikuvat mahdollisista uhista ovat muuttuneet.

– Aiemmin ajateltiin, että Suomeen ei oikeastaan kohdistu todellisia sotilaallisia uhkakuvia, mutta nyt nähdään, että näin on. Tunnistetaan, että tässä on kyse nimenomaan Venäjän Suomea kohtaan mahdollisesti kohdistamasta uhasta.

Haaviston mukaan suomalaisille on käynyt nyt myös selväksi, ettei Nato pysty tuomaan sotavoimiaan liiton ulkopuolisen valtion avuksi.

– Eivät suomalaiset ole tyhmiä, he ovat vetäneet tästä johtopäätöksen.

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E.J. Penttilän mukaan muuttunutta kantaa selittää nyt se, että viimeisten vuosikymmenien aikana Venäjää on yritetty aidosti saada yhteistyöhön lännen kanssa.

– Se oli kunnioitettava yritys. Mutta pitkään on nähty, ettei siitä yrityksestä mitään tule.

Penttilä kuitenkin toteaa, että viime vuodet ovat menneet pitkälti liiallisen hyväuskoisuuden vallassa. Nato-asiaan on todella herätty vasta nyt.

Puoluekanta selkeä tekijä

19 prosenttia kyselyyn vastanneista on Nato-jäsenyyttä vastaan. Haaviston mukaan miehet kannattavat Nato-jäsenyyttä hanakammin kuin naiset.

– Epävarmuutta tässä asiassa on enemmän naisissa kuin miehissä. En tiedä johtuuko siitä, että on käyty armeija, mutta miehillä on selvästi vahvemmat mielipiteet, Haavisto kertoo.