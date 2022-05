Nato-jäsenyyden eteen astuneen Turkin Erdoganin odotetaan keskustelevan Suomen ja Britannian kanssa

Jutussa Erdogan ei mainitse, kenen kanssa hänen on määrä keskustella. Tasavallan presidentin kanslia ei kommentoinut asiaa. Sen mukaan käytäntönä on, että presidentin puheluista tiedotetaan jälkikäteen.

Niinistö valmis yhteydenpitoon

– Minä osallistun myös. En voi sanoa tarkkaan, missä tai milloin, mutta sen jälkeen kun (Turkin vaatimukset) on selvitetty tarkkaan, uskon, että myös korkeamman tason yhteydenpito on tarpeen, Niinistö sanoi torstaina Washingtonin-vierailunsa yhteydessä.

Turkki on laatinut pitkän vaatimuslistan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ehdoksi. Listalla on muun muassa asevientikiellon purkaminen sekä terroristiepäiltyjen palauttaminen Turkille. Vaatimusten sisältö on vaihdellut viime päivinä Erdoganin puheissa sekä Turkin valtiollisissa medioissa.