Turkissa parlamenttipuolueiden edustajista koostuva valtuuskunta vieraili kurdijärjestö PKK:n perustajan Abdullah Öcalanin luona vankilassa.
Historiallisesta vierailusta uutisoivat useat mediat Turkissa, kuten riippumaton Sözcü TV -kanava sekä valtiollinen Anadolu-uutistoimisto.
Vierailu toteutettiin osana presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinnon viimeisintä yritystä lopettaa aseellinen konflikti aseellisen PKK-järjestön kanssa.
Lue myös: Turkissa poliittisten vankien joukossa virunut ruotsalaistoimittaja kertoo eristyksestään
Valtuuskuntaan kuului Erdoganin johtaman AK-puolueen (eli AKP:n), sen turkkilaisnationalistisen kumppanin MHP:n sekä kurdimielisen DEM-puolueen kansanedustajat, jotka kuuluvat Turkin parlamentissa rauhanprosessia varten perustettuun komiteaan. Ennen vierailua kerrottiin Öcalanin kanssa keskusteltavan rauhanprosessin etenemisestä.
PKK:n eli Kurdistanin työväenpuolueen perustanut 76-vuotias Öcalan on ollut vangittuna ja eristettynä Imralin vankilasaarella Länsi-Turkissa vuodesta 1999.
Vierailu aiheutti kiistaa
Vierailun toteuttamisesta päätettiin komitean äänestyksessä, mutta vierailu PKK-johtajan luona on aiheuttanut Turkissa kiivasta arvostelua.