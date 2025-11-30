PKK:n ja Turkin valtion välisessä konfliktissa on kuollut arviolta kymmeniätuhansia ihmisiä 1980-luvulta lähtien.

Järjestö vaatii Turkkia vapauttamaan perustajansa Abdullah Öcalanin vankilasta.



Aseellisen kurdijärjestön PKK:n komentajan mukaan kurdijärjestö ei ota enää uusia askelia meneillään olevassa rauhanprosessissa ennen kuin Turkki etenee siinä myös itse.



Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n komentaja Amed Malazgirt puhui asiasta AFP:n haastattelussa lauantaina. Haastattelu tehtiin järjestön Pohjois-Irakissa sijaitsevalla leirillä.



Malazgirtin mukaan Turkin seuraavan askelen pitäisi olla PKK:n vuonna 1999 vangitun perustajan Abdullah Öcalanin vapauttaminen vankilasaarelta. Nyt 76-vuotias Öcalan perusti PKK:n 1970-luvun lopulla.



Järjestö käynnisti aseellisen taistelun Turkin valtiota ja kurdien sulauttamispyrkimyksiä vastaan vuonna 1984. Konfliktissa on siitä lähtien kuollut arviolta kymmeniätuhansia ihmisiä. Turkki, Yhdysvallat ja EU, Suomi mukaan lukien, luokittelevat PKK:n terroristijärjestöksi.



Viimeisin rauhanyritys on jo kolmas, joka on käynnistetty Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin valtakauden aikana. Edelliset ovat epäonnistuneet ja päättyneet verisiin yhteenottoihin.



– Kaikki askelet, jotka johtaja (Öcalan) on aloittanut, on toteutettu. - - Jatkotoimiin ei siis ryhdytä, Malazgirt sanoi.



– Tästä lähtien odotamme Turkin valtion seuraavia askeleita, hän sanoi.

Vierailu Öcalanin luona

Turkissa parlamenttipuolueiden edustajista koostuva valtuuskunta vieraili Abdullah Öcalanin luona vankilassa viime viikon maanantaina, mitä pidettiin historiallisena ja ainakin symbolisesti merkittävänä askelena. Sitä ennen syksyllä PKK:n taistelijat ilmoittivat vetäytyneensä Turkin maaperältä.



PKK ilmoitti jo keväällä lopettavansa taistelut Turkin valtiota vastaan ja siirtyvänsä kohti demokraattisia poliittisia keinoja taistellakseen kurdien oikeuksien puolesta. Konflikti PKK:n kanssa on ulottunut useisiin maihin alueella sekä EU:hun ja jopa Suomeen asti. Marraskuussa Helsingin käräjäoikeus vangitsi kolme miestä epäilt