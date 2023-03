Nasa seuraa puolikkaan jalkapallokentän kokoista asteroidia, joka voi törmätä maapalloon vuonna 2046

2023 DW -nimen saaneen asteroidin halkaisija on arvioiden mukaan 50 metriä. Koko vastaa esimerkiksi olympialaisissa käytettävän uima-altaan mittaa tai noin puolikasta jalkapallokenttää.

Nasan mukaan törmäyksen riski maapallon kanssa on hyvin pieni.

Törmäyksen todennäköisyydeksi kerrotaan tällä hetkellä noin yksi kuudestasadasta. Kyseinen riskilukema on keskiarvoa korkeampi, mutta silti erittäin pieni.

2023 DW on jo nostettu Euroopan avaruusjärjestön riskilistalle. Kyseiselle listalle on koottu kaikki tiedetyt kohteet, joiden todennäköisyys törmätä maapalloon on korkeampi kuin nolla.