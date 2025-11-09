Rikosylikomisarion mukaan puhutaan useista tuhansista tapauksista.
Helsingissä näpistysten määrä on kasvanut alkuvuoden aikana noin 50 prosenttia verrattuna viime vuoteen, kertoo rikosylikomisario Mikko Minkkinen Helsingin poliisilaitokselta.
– Se on poikkeuksellisen iso kasvu. Useista tuhansista tapauksista kuitenkin puhutaan, Minkkinen sanoo.
Hän arvioi, että kaikista tapauksista ei tehdä rikosilmoitusta, mutta ilmoituksen tekokynnys on madaltunut.
– Kyllä se kertoo myös siitä, että näpistyksiä tehdään paljon.
Minkkisen mukaan myös Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella näpistysten määrä on kasvanut, mutta ei niin paljon kuin Helsingissä.
Rikosylikomisario kertoo, että näpistelyyn syyllistyvät ovat useimmiten päihdeongelmaisia ihmisiä.
– He saattavat päivittäin tehdä näpistyksiä. On tietty porukka, joka näitä tekee ja heistä saattaa tulla päivittäin ilmoituksia kaupoista.