Nämä "piileksivät" asuinalueet nostavat arvoaan lähivuosina pääkaupunkiseudulla – asiantuntija kertoo, mitä paikkoja kannattaa pitää silmällä

Myös uusia asuntolainoja on nostettu koko alkuvuoden ajan enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Metro houkuttaa

– Sinne rakennetaan paljon erilaisia kerrostalokohteita ja panostetaan palveluihin. Lähellä on esimerkiksi kauppakeskus Iso-Omena, Kammarmäki sanoo.

Alueelle on SP-kodin mukaan rakentumassa lähivuosina uusi, kerrostalovaltainen ja asukasluvultaan Helsingin Munkkiniemen kokoinen, 17 000 asukkaan asuinalue.

– Finnoo on mielenkiintoinen alue kokonaisuudessaan. Se, minkälainen alue oikeasti siitä saadaan rakennettua on se, mikä sen tekee, Salenius sanoo.

– Siellä on perinteinen pohja etuudestaan, mutta sinne rakennetaan uutta. Olen jutellut useamman rakennusliikkeen kanssa, ja he haluavat panostaa alueelle nimenomaan sen takia, että sinne on metroasema tulossa ja siellä kehitetään aluetta.