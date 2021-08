Tänne asuntosijoittajan kannattaa suunnata nyt katseensa Helsingissä – "Rauhallinen ja kylämäinen tunnelma"

Puotila on nousemassa yhdeksi kysytyimmistä asuinalueista Helsingin itäisessä kaupungissa. Näin arvioi kiinteistönvälittäjä SP-Kodin Helsinki Merihaan yrittäjä Nikita Missiouk.

– Vielä toistaiseksi Puotilassa asuntojen hintataso on erittäin kilpailukykyinen verrattuna esimerkiksi Hermanniin, Vallilaan ja Länsi-Herttoniemeen. Jos Hermannissa yksiöiden ja kaksioiden toteutuneiden asuntokauppojen keskimääräinen neliöhinta on ollut noin 6 400 euroa, niin Puotilassa se on noin 4 000 euroa, Missiouk sanoo viitaten Kiinteistövälitysalan Hintaseurantapalveluun kerättyihin hintatietoihin.