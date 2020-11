Nämä sijoitusmokat harmittavat suomalaisia: Katso mikä on "surkein sijoitus ikinä" ja mistä olisi pitänyt ymmärtää "taustalla olevat hälytysmerkit"

Pahimpien sijoitusmokien joukossa ylitse muiden nousee muutama yhtiö, joihin sijoittamista vastaajat pitävät virheenä. Se, että moni toistaa samoja virheitä, on sinänsä lohdullista kuultavaa, jos omat virheet kovasti harmittavat.

“Surkein sijoitus ikinä”

Sijoitus Nokiaan on tuonut osalle sijoittajista pelkästään tappiota. Ei ihme, sillä viidessä vuodessa kurssista on haihtunut lähemmäs 60 prosenttia.

Isona virheenä sijoittajat pitävät liikaa kärsivällisyyttään ja luottamustaan yhtiöön. Nokian paino salkussa on ollut aivan liian iso.

– Pahin virheeni on uudelleen Nokiaan mukaan lähteminen, kun kertaalleen oli jo päässyt kuiville. Vähän sama kuin tupakoinnin kanssa tuo Nokia. Koko ajan on sellainen fiilis, että pitäis irtautua, mut silti on niin jännää ja hauskaa seurailla mitä markkinaliikkeitä tapahtuu ja kyllä se sieltä vielä pinnistää, tunnustaa nimimerkki Toinenki tohelo.