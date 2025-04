Kolme suomalaista sijoitusgurua kertoo, mitä ei ainakaan kannata tehdä nyt: "Varmin tapa tuhota omaisuuttaan"

Tunnetut suomaissijoittajat näkevät markkinoiden myllerryksessä riskejä, mutta myös mahdollisuuksia.

Pörssit ympäri maailmaa ovat olleet myllerryksessä sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump määräsi järeät tuontitullit lähes kaikille maailman maille.

Viime päivien aikana myös moni suomalainen on vilkuillut pelokkaasti sijoitusrahastojaan ja osakkeitaan, joiden arvosta on voinut sulaa merkittäviä summia.

Samaan aikaan uutisissa puhutaan jo kauppasodan ja taantuman uhasta.

Pitäisikö nyt myydä vai ostaa, odottaa vai toimia? Kysyimme tunnetuilta suomalaissijoittajilta, miten nyt kannattaa toimia markkinaturbulenssissa.

Jos omista sijoituksista on kadonnut nyt viikon aikana suurehkoja summia, miten pitäisi toimia?

Sijoittaja, yrittäjä Kim Väisänen:

Lainaan [maailman menestyneimmäksi sijoittajaksi kutsutun] Warren Buffettin sunnuntai-illan haastattelua:

”Joidenkin ihmisten ei pitäisi omistaa lainkaan osakkeita, koska he hermostuvat liikaa kurssivaihteluista. Jos aiot tehdä tyhmiä asioita, koska osake laskee, sinun ei pitäisi omistaa osaketta lainkaan.”

Sijoittaja Kim Väisänen tunnetaan myös Leijonen luola -ohjelman sanavalmiina leijonana.All Over Press / Timo Korhonen

Eli kannatta pitää pää kylmänä. Paniikkimyynnit ovat varmin tapa tuhota omaisuuttaan.

Sijoitusvaikuttaja, Nordnetin talousasiantuntija Jasmin Hamid:

Pörssiin kuuluu nousut ja pörssiin kuuluu laskut, ja näin on ollut aina historian saatossa. Vaikka emme tietenkään tiedä tulevasta, kaikista menneistä romahduksista on ajan saatossa palauduttu.

Se, mitä ei ainakaan kannata tehdä, on panikoitua.

Kannattaa muistuttaa itseään siitä, että tappiot realisoituvat vasta, mikäli myy osakkeita tai rahastoja. Eli jos on mahdollisuus odottaa tämän tilanteen yli, se on hyvä vaihtoehto.

Korona-aikaankin tuli suuri lasku, mutta sieltä tultiin aika paljon ylöspäin ja yllättävän nopeasti.

Tämä romahdus ei ole ollut ainakaan vielä niin suuri, mutta tämä onkin hyvin erityyppinen tilanne, koska tämä johtuu yhden ihmisen, eli Yhdysvallan presidentin, toiminnasta. Tähän kriisiin liittyy erityistä epävarmuutta, jota on vaikea ennustaa, koska tähän eivät päde tavalliset talouden lainalaisuudet.

Jasmin Hamid on sijoitusvaikuttaja, joka tunnetaan muun muassa Mamma betalar -podcastista.Nordnet

Tilanne saattaa myös korjautua nopeasti, jos Trump menee neuvottelupöytiin, pyörtää puheitaan tai Yhdysvaltain ja euroalueen välillä päästään sopimuksiin.

Hyvin hajautettu ja pitkäaikainen sijoittaminen pörssiin on ollut ainakin edelliset sata vuotta todella järkevä tapa saada omille säästöilleen tuottoa.

Vaikka juuri nyt tuntuu pahalta, niin ehkä voi lohduttautua sillä, että se tuntuu tosi monesta muustakin sijoittajalta pahalta, mutta nämä laskut kuuluvat asiaan. Ilman niitä ei olisi myöskään niitä nousuja.

Pahinta mitä tavallinen sijoittaja voi tehdä, on mennä paniikkiin ja hetken mielijohteesta myydä kaikki pois. Silloin ei ole siinä nousussakaan mukana, jos semmoinen tulee.

Sijoituskirjailija, pörssitoimittaja Karo Hämäläinen:

Yleispätevää neuvoa on vaikea antaa, koska vastaus riippuu niin paljon kunkin henkilökohtaisesta tilanteesta. Itse oletan, että heiluntaa suuntaan jos toiseenkin nähdään Yhdysvaltain nykyisen presidentin kaudella poikkeuksellisen paljon.

Toisaalta en usko, että Yhdysvaltain tai edes sen johtajan intressissä on tuhota maailmantaloutta, ja kansalaistensa ja äänestäjiensä varallisuutta.

Osakevälittäjän saldolaskurin perusteella itseltäni hävisi muutamassa päivässä... aika paljon. Tapanani ei ole tehdä isoja eikä edes keskisuuria liikkeitä, joten olen ostanut osakkeita maltillisesti.

Taloustoimittaja Karo Hämäläinen tunnetaan myös sijoitusaiheisesta Karon Grilli -podcastista.

Kun kurssit laskevat, pidättelen itseäni, koska haluaisin rynnätä ostamaan. Muutaman viime päivän aikana olen kuitenkin ostanut enemmän kuin tammi-maaliskuussa yhteensä. Tiedän, että tässä ihmisillä on hyvin poikkeavia käyttäytymismalleja. Moni tuntuu miettivän, pitäisikö myydä, kun kurssit romahtavat.

Itse taas kuulun niihin, jotka kiihottuvat punaisista lapuista niin ruokakaupassa kuin pörssissä.

Tällä hetkellä osakkeet ovat halpoja, eikö niitä kannattaisi ostaa juuri nyt?

Sijoittaja, yrittäjä Kim Väisänen:

Paniikkimyynnit ja paniikkiostot ovat varmin tapa tuhota omaa varallisuuttaan. Tärkeintä on säännönmukaisuus ja omaan varallisuuteen suhteutetut toimet yhdessä hajauttamisen kanssa.

Kaikkea ei kannata laittaa punaiselle, vaikka punaisen hinta vaikuttaisi juuri nyt halvalta.

Sijoitusvaikuttaja, Nordnetin talousasiantuntija Jasmin Hamid:

Moni meidän sijoittajistamme tuntuu ajattelevan niin. Eilen oli yksi Nordnetin aktiivisimmista kauppapäivistä, eli todella paljon käytiin kauppaa. Totta kai myydään paljon, mutta myös ostetaan.

Selvästi huomaa, että moni sijoittaja on ollut ostoksilla, kun hinnat ovat tulleet alas.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisten Nvidian, Metan, Microsoftin ja Alphabetin hinta on tullut aika paljon alaspäin. Selvästi moni sijoittaja uskoo näihin yhtiöihin ja tulkitsee, että nyt saa edullisemmin.

Nämähän ovat monet sellaisia yhtiöitä, jotka myyvät palveluita, eivätkä tullit ole iskemässä suoraan palveluihin. Ne ovat myös sellaisia, joita aika moni käyttää joka päivä ja joita digitalisaation trendi tukee. Emme kuitenkaan ole varmaan menossa ajassa taaksepäin ja siirtymässä fakseihin.

Mutta jokaisen on mietittävä omaa sijoitussuunnitelmaansa, kuinka pitkään pystyy pitämään rahojaan markkinoilla. Osakesijoittamisessa kannattaisi olla vähän pidemmällä aikajänteellä liikkeellä, jotta varmistuu siitä, ettei joudu huonona hetkenä myymään.

Sijoituskirjailija, pörssitoimittaja Karo Hämäläinen:

Täytyy muistaa, että pelkästään pörssikurssi ei kerro sitä, onko osake halpa vai kallis. Osakekurssit ovat laskeneet, mutta niin ovat laskeneet myös yhtiöiden tulevaisuudennäkymät, jos esimerkiksi kauppasota toteutuu ilmoitetussa laajuudessa tai vaikka vähän lievempänäkin. Siksi monen yhtiön osakkeesta ei pidäkään maksaa sitä, minkä siitä äsken oli valmis maksamaan.

Toiseksi minun mielestäni etenkin suurten yhdysvaltalaisyhtiöiden osakkeet olivat vuodenvaihteessa kalliita silloisilla ennusteilla. Nyt ovat laskeneet sekä odotukset että kurssit.

Itse olen ostoissani pyrkinyt ottamaan huomioon yhtiöiden näkymien muuttumisen, ja tosiaan olen ollut liikkeellä ostajana. Olen etsinyt erityisesti Eurooppa-keskeisiä yhtiöitä, jotka mahdollisesti hyötyvät välillisesti esimerkiksi Euroopan puolustuspanostuksista tai Ukrainan jälleenrakentamisesta.

On silti täysin mahdollista, että Yhdysvaltain talouspolitiikan tempoilevuus saa yritykset varpailleen ja pienentämään investointejaan, mikä vähentää taloudellista toimeliaisuutta. Ei voi tietää. Sijoittaminen on alituisesti toimimista epävarmuudessa.

Mitä markkinoihin vaikuttavaa asiaa itse odotat seuraavaksi?

Sijoittaja, yrittäjä Kim Väisänen:

Kukaan ei ole maailmanhistoriassa voittanut markkinoita ja taloutta, eikä Donald Trump tule olemaan poikkeus. Siksi toivon ja uskon, että järki voittaa, ennemmin tai myöhemmin. Myös markkinat sekoittaneessa tulliasiassa.

Liian moni tulee häviämään, liian paljon, jos tilanne pitkittyy, joten odotan ”diilien” tekemistä eri suuntiin lähiviikkojen ja kuukausien aikana. Kannattaa siis väittää paniikkia, päätyipä itse tekemään sitten mitä tahansa.

Sijoitusvaikuttaja, Nordnetin talousasiantuntija Jasmin Hamid:

Odotan kiinnostuneena sekä Kiinan ja Yhdysvaltain että Euroopan ja Yhdysvaltain välisiä neuvotteluja. Viikonlopun aikana jo 50 maata on ollut yhteydessä Trumpiin ja jotkut Aasian maat ovat ilmoittaneet laskevansa tai luopuvansa tulleista.

Ja tietenkin kiinnostaa se, onko Trumpin tukijoilla, joissa on kuitenkin paljon vaurasta väkeä ja teknomiljardöörejä, vaikutusvaltaa Yhdysvaltain presidenttiin. Elon Musk esimerkiksi jo sanoi toivovansa vapaakauppa-aluetta EU:n ja Yhdysvaltain välille.

Se on sitten eri asia, että pystyykö tähän yhteen ihmiseen kukaan vaikuttamaan.

Ajattelen myös paljon yhdysvaltalaisia kotitalouksia.

Kun iso keskiluokka alkaa olla huolissaan omasta tulevaisuudestaan, lastensa koulutuksesta ja omasta eläkkeestä, niin luulisi, että tämä jollain tavalla kaikuisi myös sinne Trumpin korviin ja olisi hänelle relevantti huoli.

Yhdysvaltojen yhteiskunta on todella kulutuskeskeinen ja on tärkeää, että raha kiertää. Jos ei ole luottamusta tulevaisuuteen, kyllähän se vaikuttaa myös kuluttajien käyttäytymiseen ja sitä kautta Yhdysvaltain talouteen.

Kyllä tässä on paljon kiinnostavaa seurattavaa ja paljon on epävarmuuksia, mutta paljon on myös mahdollisuuksia.

Sijoituskirjailija, pörssitoimittaja Karo Hämäläinen:

Mitä tahansa voi tapahtua! Samalla yhtiöt tekevät sitä, mitä joka päivä: pyrkivät ratkaisemaan asiakkaidensa ongelmia entistä paremmin. Yhtiöt ovat taitavia sopeutumaan maailman melskeisiin.