Kannattaako yt-pommin pudottaneiden yritysten osakkeet myydä välittömästi? Näin sijoittamisen ammattilaiset ovat toimineet korona-aikana

Neste heitti maanantaina ilmaan yt-pommin, jonka myötä vaakalaudalla on 470 työpaikkaa ja koko Naantalin jalostamo. Elokuussa UPM kertoi puolestaan Kaipolan paperitehtaan lopettamisesta, ja myös muun muassa Finnairilla ja laivayhtiöillä on käynnissä suuret lomautukset.

MTV Uutiset Livessä vierailleet sijoittamisen ammattilaiset Juha Kinnunen ja Ida Ilkko ovat yhtä mieltä siitä, miten kannattaa toimia, jos suuren sellaisen yrityksen osakkeita, joka on koronan vuoksi ilmoittanut suurista yt-neuvotteluista.

– Yleensä paras neuvo on istua käsien päällä, silloin kun tulee tällainen uutinen, Kinnunen sanoo.

– Markkinat nopeasti hinnoittelee sen uutisen ja jos sä olet tällainen keskivertosijoittaja, niin sä et todennäköisesti ehdi sitä uutta tietoa hyödyntämään ennen kuin markkinat on sen jo hinnoitellut, hän selittää.

Ilkko on samaa mieltä

– Olen kuullut monia tarinoita, että ollaan myyty kaikki osakkeet nyt, kun osakkeet on laskenut ja erityisesti jos olet aloitteleva sijoittaja, niin sä et todennäköisesti kyllä pysty vielä niin syvällisesti arvioimaan, että onko nämä kaikki sijoitukset epäonnistuneita, hän sanoo.

– Eli jäitä hattuun ja ennemmin semmoinen pitkäjänteinen asenne, että jos nyt on aloittanut sijoittamisen ja tavoitehan siinä on, että sä pidät ne osakkeet useita kymmeniä vuosia, eli ei syytä hätään.

Kannattaa jatkaa suunnitelman mukaan

– Itse kyllä olen jatkanut sijoittamista ihan samaan tapaan. Tärkeitä on se, että pysyy omassa suunnitelmassa. Jos on suunnitellut, että sijoittaa seuraavat 40 vuotta ja tulee kurssiromahdus, niin ei sitä lopeteta siihen, kun tulee vaikeita aikoja, vaan päin vastoin yritetään löytää niitä mahdollisuuksia, hän kertoo.

– Kun kurssit laskee, niin siinähän on ikään kuin alennusmyynnit menossa! Minua fiksumpi sijoittaja sanoi, että osakkeiden osto on kuin mustikoiden ostoa: osta silloin, kun ne ovat halvempia. Jos mustikat ovat nyt 5 euroa ja parin viikon päästä 4,5 euroa, niin totta kai sun kannattaa ostaa niitä enemmän, kun ne ovat halvempia, Ilkko jatkaa ja lisää olevansa oikein tyytyväinen omiin korona-aikaisiin sijoituksiinsa.

Kinnunen kertoo, että hän oli jo pitkään halunnut ostaa tiettyjen yhtiöiden osakkeita, mutta ne olivat olleet liian kalliita. Nyt hän on saanut hankittua niitä omaan salkkuunsa.

– Kun koronaromahdus tuli, niin kerroin kyllä julkisesti, että ostan tällä hetkellä osakkeita ja se ajoitus osui itseasiassa todella hyvin. Ainoa mikä siinä meni vähän pieleen, oli se, että oletin silloin, että nousu ei olisi ollut ihan näin jyrkkä. Eli ajattelin että mulla on pidempi aika ostaa osakkeita, koska mitä alemmilla arvostustasoilla ja mitä pienemmillä odotuksilla sä saat niitä hankittua, sitä parempi sun tuotto-odotus on pidemmällä aikavälillä, Kinnunen selittää.

"Välillä voitto, välillä tappio"

Vaikka Kinnunen kehuukin tehneensä onnistuneita ostoja ja saaneensa niistä massiivisia voittoja, niin tappiotakin viime aikoina on tullut. Hän omistaa Noho Partnersin osakkeita, ja ravintola-ala on ollut suurissa vaikeuksissa, joten niistä on tullut reippaasti takkiin.