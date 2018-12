Nämä ovat Suomen vanhimmat ja nuorimmat etunimet juuri nyt – katso kaimojesi keski-ikä!

Listan iältään nuorin nimi on Joline, joita on Suomessa väestörekisterikeskuksen mukaan 17. Heidän ikiensä keskiarvo on vain 2,6 vuotta. Liekö vanhemmilla soinut nimeä antaessaan mielessä Dolly Partonin kantriklassikko Jolene (1973) – tai siitä tehty Miley Cyrusin uusversio vuodelta 2012? Vaikka kirjoitusasu hieman eroaakin...



Mainos

Tilasto suomalaisten etunimistä ja niiden haltijoiden keski-iästä on vuoden 2018 syyskuulta. Tilasto ei sisällä harvinaisimpia nimiä. Tiedot tuotti Fonecta Oy Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmästä.



Listan kakkosena on Sansa. 19 suomalaisen Sansan keski-ikä on 2,7. Kenties nimi on noussut esiin Game of Thrones -suosikkisarjasta, jonka yhtenä hahmona on Sansa Stark?

Nuorimpien nimien kymmenen kärjen täydentävät Wilton (lukumäärä 22, keskiarvoikä 2,9), Adessa (186, 3,1), Jax (19, 3,2), Milea (53, 3,2), Sofiel (11, 3,3), Leonel (56, 3,5), Evelia (70, 3,6), Jeela (12, 3,8).



Näistä nimistä ainakin Jax on tuttu, jos on seurannut uutisia Jere ja Nanna Karalahden jälkikasvusta.

Keskimäärin alle 5-vuotiaista nimistä selvästi suosituin on Isla, joka on annettu Suomessa 1889:lle. Nimi Elea (keski-ikä 4,7) on annettu 342:lle ja Jaajo (4,7) radiojuontaja Jari "Jaajo" Linnonmaan innoittamana 137:lle.

Suosittujen mummo- ja pappanimien keski-ikä laskee

Samat nimet kiertävät usein muutaman sukupolven syklillä. Lapsille annetaan isoisovanhempien tai muiden kaukaisten sukulaisten nimiä kutsumanimiksi tai toisiksi nimiksi. Tällöin nykyisten pappa- ja mummonimienkin keski-ikä laskee.



Mainos

Helsingin yliopiston Almanakkatoimiston johtaja, dosentti Minna Saarelma-Paukkala on aiemmassa haastattelussa kertonut, että aineistossa on nähtävissä selkeästi eri ikäluokkien nimitrendit. Suurten ikäluokkien nimet ovat keski-iältään vanhempaa väkeä, uudehkojen nimien kantajat ovat taas nuorempia.



Rekisterissä on tasan kymmenen nimeä, joiden keskiarvoikä on yli 80 vuotta.

Listan kärjessä on Helfrid (85,6 vuotta), joita tosin on rekisterissä vain 11. Sievä-nimen saaneiden 19 suomalaisen keski-ikä on 83,5.



Jo selvästi suositumpi on ollut nimi Impi. Heitä on 505, mutta vain harva on nimennyt sillä lapsensa 2000-luvulla, sillä keskiarvoikä on 82,6. Vanhoista nimistä myöskään Laina ei ole noussut suosioon, sillä 1128 Lainan keski-ikä on 80,6.

Muut keski-iältään vanhimmat nimet ovat Alfhild (28 kappaletta, 82,1 vuotta), Göta (260, 81,4), Hjördis (169, 81,0), Laimi (214, 80,8), Dolly (28, 80,3) ja Helly (69, 80,3).

Iäkkäät Pirkot ja Pentit

Toineja on Väestörekisterikeskuksen mukaan Suomessa 4161. Nimi ei ole palannut suureen suosioon, sillä keski-ikä on 78,8.



Muista ikäihmisten suosikkinimistä Maila-nimisiä on 2470 (keski-ikä 77,8), Auneja 6602 (keski-ikä 77,5), Helvejä 4677 (77,3) ja Irjoja 9211 (74,7). Keskimäärin yli 74-vuotiaita ovat myös 2788 Rauhaa, 4444 Ailia ja 6185 Mairea.

Kun listaa kelaa eteenpäin, on mukana hyvinkin suosittuja naisten nimiä, joiden kantajien keski-ikä on yli 72 vuotta. Heitä ovat muun muassa 14 045 Railia (73,6), 19 788 Eilaa (73,4), 16 373 Sirkkaa (73,3), 13 967 Terttua (73,2) ja 20 559 Anjaa (72,5).

Myös Pirkot (22 984) ja Pentit (21 253) ovat keskimäärin seitsenkymppisiä, 28 392 Ritvaa täpärästi alle (69,5).

Katso oman ja tuttaviesi nimen keski-ikä tästä!