Miksei ennustettu sade osukaan kohdalle? Meteorologi Liisa Rintaniemi: "Pakko ilmoittaa"

Oletko aina ihmetellyt, miksi ei sada, vaikka ennusteessa niin sanotaan? Meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo syyn.

Meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että säätoimitukseen on tullut paljon palautetta siitä, että sade-ennusteet eivät olleet kauhean hyviä tai tarkkoja.

Esimerkkinä Rintaniemi näytti torstai-iltana tekemäänsä karttaa, jossa oli sade-ennusteet perjantaille.

– Mitä sä olettaisit, jos näkisit tällaisen kartan? Rintaniemi kysyi Huomenta Suomen juontaja Lorenz Backmanilta.

– Vettä, ukkosta ja vähän siellä aurinko pilkistää. Jos olisin Jyväskylässä, niin vettä tulisi solkenaan.

Seuraavaksi Rintaniemi näytti kuvan siitä, missä oikeasti sadetutkan mukaan satoi perjantai-iltapäivänä kello 16.30.

– Ei suinkaan ollut mitenkään lohduton sademöykky koko Etelä- ja Keski-Suomen yllä. Juuri sillä hetkellä oli kuuroja ja ukkosia maan keskiosassa, mutta hyvinkin laajoja ja poutaisia alueita niiden välissä.

Rintaniemen mukaan kesäsateet ovat ongelmallisia.

– Tämä on näiden kesäsateiden ongelma. Meillä on laaja alue, jossa on mahdollista, että sadetta tulee, mutta päivän aikana sitä ei välttämättä kaikkialla tule ollenkaan. Sateen mahdollisuudesta on kuitenkin pakko ilmoittaa.