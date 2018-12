Meemi teki shibasta supersuositun – koirarodun saama huomio vaikuttaa lemmikkikaupoilla: "Presidenttiparin bostoninterrieri on selvästi lisännyt rodun suosiota Suomessa"

Beethovenkin toi trendin



Suutari on kasvattanut shiboja verkkaiseen tahtiin: viimeksi pentue syntyi reilut kaksi vuotta sitten. Kyselyitä tulee kuitenkin joka viikko. Siikalan mukaan kaikkialla Pohjoismaissa shibaa täytyy yleensä odottaa ainakin vuosi, sillä sopivia ottajia on enemmän kuin pentuja syntyy.

Paperit kuntoon



– On surullista, että on niin tyhmiä ihmisiä, etteivät he piittaa koiran taustoista. Sitten kotiin tulee terveysvaivoista kärsivä koira, joka tärisee kolme päivää sängyn alla, kun sitä ei ole sosiaalistettu. Se on huono ennuste.