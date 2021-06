Nämä neljä koronaviruksen muunnosta huolestuttavat WHO:ta – alkuperät eri puolilla maapalloa

Listassa nimetään neljä koronavirusmuunnosta, joita on syytä pitää silmällä. WHO nimesi hiljattain virusvariantit uudelleen, jotta viestintä virusvarianteista olisi selkeämpää.

WHO:n mukaan neljä huolestuttavaa koronavirusvarianttia ovat Alfa, Beeta, Gamma ja Delta. Alfa on entinen Britannian virusmuunnos, Beetalla puolestaan viitataan Etelä-Afrikan virusmuunnokseen. Gamma tarkoittaa entistä Brasilian virusmuunnosta ja Deltalla viitataan Intian virusmuunnokseen.

Viruksilla huolestuttavia ominaisuuksia

Muunnokset ovat yhteydessä myös kohonneeseen sairaalahoidon riskiin. WHO arvioi myös, että neljä virusmuunnosta voivat mahdollisesti uhata kansanterveyttä esimerkiksi sitä kautta, että rokotteet eivät tehoaisi kattavasti niihin.

Virusmuunnoksia esiintyy myös Suomessa. Alfaa on todettu Suomessa joulukuusta 2020 alkaen ja siitä on tullut Suomessa vallitseva koronaviruslinja. Myös Beetaa on todettu Suomessa.