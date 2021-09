Koronan tuoreimmat variantit lambda ja myy eivät näytä pahentavan pandemiaa

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti kertoo, että kaikkien muiden virusmuunnosten osuus uusissa koronatartunnoissa on laskenut maailmanlaajuisesti. Deltasta on tullut hallitseva kaikkialla.

– Delta on niin tehokas, että se ikään kuin on tähän mennessä vienyt tilan näiltä muilta varianteilta. Näyttää siltä, että deltavariantti on tässä voittaja, ja muista ei tällä hetkellä ole samanlaista uhkaa, Vapalahti kuvailee.