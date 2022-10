Afrikan kriisi on unohdettu tyystin – sadat miljoonat ihmiset näkevät nälkää: "Tilanne on akuutti ja siihen pitäisi reagoida"

Ennusteen mukaan maailmassa on 19 ruokakriisin polttopistettä. Näistä kuudessa tilanne on jo äärimmäisen vakava. Afrikassa nälkää näkee jopa 300 miljoonaa ihmistä. Somaliasta hiljattain palannut varasuurlähettiläs Johanna Jokinen-Gavidia kuvailee tilannetta Afrikan sarvessa erityisen huolestuttavaksi – alueella jo noin 30 miljoonaa ihmistä näkee nälkää.

– Tilanne on akuutti jo tällä hetkellä ja siihen pitäisi reagoida ajoissa. On ymmärrettävää, että on monia kriisejä käynnissä tällä hetkellä maailmassa – tämä on ehkä sellainen unohdettu kriisi muiden joukossa.