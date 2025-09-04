Asuntoilmoitus paljasti natsien varastaman taideaarteen

Argentiinassa poliisi on löytänyt yli kahdeksan vuosikymmentä kateissa olleen 1700-luvulta peräisin olevan taideaarteen.
Italialaistaiteilija Giuseppe Ghislandin maalaus "Naisen muotokuva" löytyi sen jälkeen, kun hollantilaismedia AD tunnisti maalauksen asunnon myynti-ilmoituksesta. Lehden mukaan natsit olivat varastaneet teoksen amsterdamilaiselta taidekauppiaalta Jacques Goudstikkerilta toisen maailmansodan aikana.
Kyseessä oli Patricia Kadgienin myynti-ilmoitus. Hänen isänsä oli entinen natsiupseeri Friedrich Kadgien, joka pakeni sodan jälkeen Argentiinaan.
Taideopettaja Ariel Bassano esittelemässä löytöä.AFP / Lehtikuva
Kun poliisi tuli etsimään maalausta Kadgienin asunnosta, ei siitä näkynyt jälkeäkään.
Lopulta maalaus luovutettiin syyttäjille naisen asianajajan välityksellä sen jälkeen, kun tapaus oli saanut kansainvälistä huomiota.