Diego matkusti Ultra Bran keikalle Argentiinasta asti – "Tällaista musiikkia ei enää tehdä"

Argentiinalainen fani löysi Ultra Bran ja hurahti suomen kieleen jo kauan sitten.

Onko tässä viikonloppuna Olympiastadionin valtaavan Ultra Bran yllättävin ihailija?

Ehkäpä. Argentiinalainen Diego Ardón on matkustellut noin kaksi kuukautta Euroopassa ja Keski-Aasiassa.

Suomeenkin oli päästävä, mutta Helsingin-mutkan syy on perin epätavallinen.

– Löysin heidät [Ultra Bran] sen jälkeen, kun he olivat julkaisseet Anna Politkovskajalle omistetun kappaleen. Pidin siitä kovasti, Ardón muistelee.

– Aloin etsiä lisää kappaleita ja minusta tuli iso fani.

Suomi-innostus kasvoi

Ardón innostui myös suomen kielestä, sillä Ultra Bran lyriikat tekivät häneen vaikutuksen.

– Opiskelin suomea viisi vuotta Buenos Airesissa, hän kertoo nyt suomeksi MTV Uutisten haastattelussa.

Ardónin suosikkialbumi on Vapaaherran elämää, ja lempikappaleisiin lukeutuvat muun muassa Sokeana hetkenä ja Ilmiöltä

– Ne muuttuvat hiukan ajan myötä, Ardón lisää.

"Kukaan ei tee tällaista enää"

Ultra Bran alkutaival bändinä teki Ardóniin aikoinaan lähtemättömän vaikutuksen.

– On tärkeää, että musiikkia tehdä musiikkia paitsi nautinnon vuoksi, myös saadakseen läpi viestinsä sekä protestoidakseen.

Tänä viikonloppuna 22. ja 23. elokuuta Helsingin Olympiastadionilla esiintyvä Ultra Bra on kuluneena kesänä kiertänyt maan isoimmat festivaalit ja nyt festarikesä huipentuu kahteen Olympiastadionin keikkaan. Bändi on tehnyt kaksi lyhyttä paluuta 2010-luvulla.

Ardónilla on Ultra Bralle myös viesti, jonka hän toivoo tavoittavan yhtyeen jäsenet. Katso yllä olevalta videolta, mitä hän toivoo suosikkiyhtyeeltään.