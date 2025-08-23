Diego matkusti Ultra Bran keikalle Argentiinasta asti – "Tällaista musiikkia ei enää tehdä"

3:02imgKatso videolta Diego Ardón haastattelu.
Julkaistu 17 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Pyry-Jukka Peltomäki

pyry-jukka.peltomaki@mtv.fi

Toimittajan kuva

Veera Nikkilä

veera.nikkila@mtv.fi

Argentiinalainen fani löysi Ultra Bran ja hurahti suomen kieleen jo kauan sitten. 

Onko tässä viikonloppuna Olympiastadionin valtaavan Ultra Bran yllättävin ihailija? 

Ehkäpä. Argentiinalainen Diego Ardón on matkustellut noin kaksi kuukautta Euroopassa ja Keski-Aasiassa. 

Suomeenkin oli päästävä, mutta Helsingin-mutkan syy on perin epätavallinen.

– Löysin heidät [Ultra Bran] sen jälkeen, kun he olivat julkaisseet Anna Politkovskajalle omistetun kappaleen. Pidin siitä kovasti, Ardón muistelee.

– Aloin etsiä lisää kappaleita ja minusta tuli iso fani.

Lue myös: Olympiastadion täyttyy keltaisista sadetakeista ja suurista tunteista: "Tämä ei ole vain bändi"

Suomi-innostus kasvoi

Ardón innostui myös suomen kielestä, sillä Ultra Bran lyriikat tekivät häneen vaikutuksen.

– Opiskelin suomea viisi vuotta Buenos Airesissa, hän kertoo nyt suomeksi MTV Uutisten haastattelussa.

Ardónin suosikkialbumi on Vapaaherran elämää, ja lempikappaleisiin lukeutuvat muun muassa Sokeana hetkenä ja Ilmiöltä

– Ne muuttuvat hiukan ajan myötä, Ardón lisää.

Lue myös: Ultra Bra julkaisi nostalgisia kuvia ennen h-hetkeä: "Pian kohtaamme"

"Kukaan ei tee tällaista enää"

Ultra Bran alkutaival bändinä teki Ardóniin aikoinaan lähtemättömän vaikutuksen.

– On tärkeää, että musiikkia tehdä musiikkia paitsi nautinnon vuoksi, myös saadakseen läpi viestinsä sekä protestoidakseen.

Tänä viikonloppuna 22. ja 23. elokuuta Helsingin Olympiastadionilla esiintyvä Ultra Bra on kuluneena kesänä kiertänyt maan isoimmat festivaalit ja nyt festarikesä huipentuu kahteen Olympiastadionin keikkaan. Bändi on tehnyt kaksi lyhyttä paluuta 2010-luvulla.

Ardónilla on Ultra Bralle myös viesti, jonka hän toivoo tavoittavan yhtyeen jäsenet. Katso yllä olevalta videolta, mitä hän toivoo suosikkiyhtyeeltään.

Lisää aiheesta:

Tältä näytti Rammsteinin tulishow Olympiastadionilla – hyppää mukaan fanihuumaanSuomalaisten rakastama laulaja Samuli Putro kertoo, miten rakkaus musiikkiin roihahti – tältä näyttävät artistin TikTok-videotRocklegenda Ismo Alanko julkaisee uutta musiikkia – konkarimuusikko jännittää edelleen uuden levyn julkaisuaKitaristi Emppu Suhonen ei välittänyt Euroviisuista – sitten tuli The Rasmus, joka muutti kaiken: "'Siinä on jotain henkimaailman asioita"Kommentti: Tervetuloa takaisin, nuoruus – mutta riittääkö Ultra Bralle vielä yleisöä?Toton laulaja muistelee Suomen keikkoja: Huulet jäätyivät kiinni mikrofoniin
Ultra BraOlympiastadionArgentiinaTapahtumatKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Ultra Bra