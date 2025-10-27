Äänestysprosentti jäi alhaisimmaksi kansallisissa vaaleissa yli 40 vuoteen.
Argentiinassa presidentti Javier Milein puolue on ottamassa voiton välivaaleissa, selviää alustavista tuloksista.
Milein ultraliberaali La Libertad Avanza -puolue oli saamassa reilun 40 prosentin ääniosuuden, kun äänistä oli laskettu noin 96 prosenttia.
Yllättävimmät tulokset nähtiin maan pääkaupungissa Buenos Airesissa, jossa presidentin liittolaiset kärsivät syyskuun aluevaaleissa raskaan tappion.
Nyt presidentin puolue onnistui jopa voittamaan pääkaupungissa keskustavasemmistolaiset peronistit, joiden vahvaa kannatusaluetta Buenos Aires on perinteisesti ollut.
Koko maassa peronistien kannatus olisi jäämässä alustavien tulosten mukaan vain reiluun 31 prosenttiin.
Välivaaleissa valitaan puolet edustajista 257-paikkaiseen edustajainhuoneeseen sekä kolmasosa senaattoreista 72-paikkaiseen senaattiin.
Vaalien äänestysprosentti oli alustavien tietojen mukaan hieman liki 68 prosenttia. Äänestysprosentti on alhaisin kansallisissa vaaleissa yli 40 vuoteen.
"Suosionosoituksia, ilonhuutoja ja ylistyslauluja"
Milein mukaan välivaalien voitto on käännekohta.