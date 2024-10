Näitä ikääntymisen merkkejä kammotaan – yhä useampi kokeilee kauneuskirurgiaa

Ulkonäköpaineet ovat yleisiä myös yli 60-vuotiaiden suomalaisten parissa, ja ne ovat todennäköisesti jopa yleistyneet – kuten nuoremmissakin ikäryhmissä, arvioi yliopistonlehtori ja tutkija Hanna Ojala Tampereen yliopistosta. – Myös ikääntyneet ovat usein aktiivisia sosiaalisessa mediassa, joka kiihdyttää ulkonäköön liittyviä paineita. Juuri eläköityneet ihmiset ovat monesti terveydentilaltaan vielä todella toimintakykyisiä ja elävät aktiivista elämää, jossa paineet voivat olla isoja ja ulkonäölläkin tärkeä rooli. Ojalan mukaan ikääntyneet voivat kärsiä esimerkiksi ihon veltostumisesta ja rypyistä sekä lihasmassan vähenemisestä ja rasvakudoksen lisääntymisestä. Hän on itse tutkinut ikääntyviä miehiä, joille epävarmuutta aiheuttavat erityisesti kaljuuntuminen sekä ”kaljamaha”, jonka monesti pelätään kertovan elämänkontrollin puutteesta. Ojala huomauttaa, että naisten ulkonäköä kontrolloidaan ja arvioidaan yhteiskunnassa enemmän, mistä syystä he saattavat kärsiä ikääntymisen mukanaan tuomista muutoksista miehiä enemmän. Miehille vanhenemismuutokset voivat tuoda jopa charmikkuutta. – Tosin miehilläkin muutosten pitää tapahtua juuri oikealla tavalla, eli siinä missä naiset usein piilottelevat harmaita hiuksiaan, miehille harmaus voi tuoda charmia – kunhan ylipäätään on ne hiukset, Ojala huomauttaa.

Sairaudet voivat muuttaa ulkonäköä

Nuorennustoimenpiteet ovat yleistyneet

Kauneuskirurgia ja muut toimenpiteet, joilla tavoitellaan nuorekkaampaa ulkonäköä, ovat yleistyneet myös ikääntyneiden parissa, kertoo Ojala.



– Ennen ajateltiin, että tällaisissa toimenpiteissä käyvät vain hyvin harvat, joilla on paljon rahaa tai jotka ovat epätoivoisia, mutta nykymaailmassa niistä on tullut koko ajan sallitumpia ja myös oletetumpia. Toimenpiteitä ei enää tehdäkään vasta sitten, kun rypyt tai muut muutokset ovat jo olemassa, vaan jo nuoret käyttävät niitä ennaltaehkäisevänä hoitona, ettei heille edes tulisi ryppyjä.



Ojala arvioi, että nuorentavissa toimenpiteissä käymisen taustalla on aina tavalla tai toisella ulkonäköpaineita. Yleensä pyritään sellaiseen lopputulokseen, josta näitä operaatioita ei edes huomaisi.



Ojala näkee nykymaailman ongelmana sen, että ihmiset eivät enää tunnista, miltä tavallinen, vanheneva ihminen näyttää – niin monilla on vähintään värjätyt hiukset.