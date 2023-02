Miesten hiustenlähdön peittelylle naureskellaan, naisten taas oletetaan peittelevän sitä – miksi hiukset ovat niin tärkeä osa meitä?

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut väitöskirjatutkija Johanna Latva on tutkinut naisten hiuksettomuutta Suomessa.

Väitöskirjan tavoitteena on ymmärtää, mistä ulkonäköpaineet ja toisaalta hiuksettomuuden aiheuttama häpeä naisilla johtuu.

Hiukset ovat "naiseuden kruunu"

Latvan mukaan naisilla hiuksia pidetään "naiseuden kruununa", mikä on lopulta vain länsimaisessa kulttuurissa luotu ajatus.

Varsinkin aikaisemmin naisten hiuksettomuuteen on liitetty Latvan mukaan hyvin negatiivisia ennakkokäsityksiä.

Naisten hiuksettomuutta on pidetty muun muassa häpeällisenä, mikä juontaa juurensa naisten häpeärangaistuksiin, jossa heiltä on ajettu hiukset. Hiuksettomuus on yhdistetty myös kapinallisuuteen, koska hiukseton nainen ei ole "oikeanlainen, normien mukainen nainen".