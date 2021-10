Komponenttipula jatkuu ja konttilaivat seisovat, mikä heijastuu myös Suomeen: "Lähes jokaisessa tuotekategoriassa näkyy"

– Tiettyjen tuotealueiden kohdalla hyllyissä on jonkin verran tyhjää. Sitähän se meillä tarkoittaa. Lähes jokaisessa tuotekategoriassa näkyy, että tuotteita ei saada niin paljon, kuin haluaisimme, sanoo Gigantin myyntijohtaja Niko Sandström.

Esimerkiksi kodinkoneiden toimitukset ovat Sandströmin mukaan myöhästyneet jopa kuukausia, jolloin asiakkaille on jouduttu tarjoamaan vaihtoehtoisia merkkejä.

– Ihan kokonaanhan ei mikään hylly ammota tyhjyyttään. Kyllä siellä on paljon tuotteita, joita ei ole saatu liikkeelle ajoissa.

Myös elektroniikkaliike Powerin mukaan saatavuusongelmia on lähes kaikissa tuoteryhmissä.

– Suurin syy on komponenttipula. Tietyissä tuotemerkeissä on ongelmia aika ajoin. Voi sanoa, että sitä on pyykinpesukoneissa, televisiossa ja puhelimissa, kertoo toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.