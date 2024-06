Naisurheilijoista havaittiin jotain erikoista kuukautisten aikana

Naisurheilijat tekevät vähemmän virheitä urheilusuorituksissaan ja heidän reaktiokykynsä on nopeampi kuukautisten aikana, selvisi tuoreessa University College Londonin ja Urheilun, harjoittelun ja terveyden instituutin (Institute of Sport, Exercise & Health, ISEH) tutkimuksessa .

Tulos on yllättävä, sillä naisurheilijat itse arvioivat suorituksena huonontuneen kuukautisten aikana.

Neuropsychologia-alustalla julkaistu tutkimus on ensimmäinen, joka on keskittynyt kuukautiskierron vaikutuksiin urheiluun liittyvässä kognitiossa, kertoo New York Post.