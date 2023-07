Naisten jalkapallo paukuttaa ennätyslukemia Suomessa ja maailmalla – tämä yksityiskohta herätti maajoukkuevalmentajan huomion: "Askel oikeaan suuntaan"

Huuhkajien suosio on ollut jättimäisessä kasvussa heidän saavutettuaan ensimmäisen arvokisapaikkansa kesän 2021 EM-turnauksessa. Tulevista karsintaotteluista Tanska-kohtaaminen Helsingissä myytiin loppuun jo kolme kuukautta ennen syyskuun pelipäivää.

Suomen naisten A-maajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta on ihastellut Huuhkajien herättämää huumaa sivusta seuraten. Helmarit-luotsi toivoo vastaavan ilmiön siirtyvän jossakin vaiheessa naistenkin kannatukseen.

Saloranta uskoo Ruotsi-ottelun todistaneen, että myös Helmareiden vetovoimassa on näkyvissä kasvua.

– Se on hyvä askel oikeaan suuntaan. Ruotsi-pelissä oli paljon väkeä Pohjoiskaarteesta (Huuhkajien kannattajaryhmä) ja kova meteli, Saloranta kuvaili MTV Urheilulle Helmarien mediatilaisuudessa.

– Tietysti yleisöä voisi olla enemmän, mutta meidän on ansaittava heidät.

Ennätykset paukkuvat

Suosion kasvua on näkynyt myös Suomessa. Palloliitto tiedotti tyttöjä ja naisia olleen harrastajina reilut 36 313 syyskuussa 2022, mikä oli noin 25 prosenttia kokonaismäärästä.

– Tyttömaajoukkueemme ovat pärjänneet jatkuvasti ja se on ollut varmasti Euroopassa kasvaneen näkyvyyden ansiota. Meillä on paljon hyviä juniorivalmentajia ja taso on noussut paljon, Saloranta kommentoi ilmiötä.