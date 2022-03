"Katatrofi, että tällä tasolla tapahtuu tällaisia asioita" – suomalaisen hopeaseuran tilanne surettaa

Taustalla on viime kauden hopearyhmän Tikkurilan Palloseuran ilmoitus pääsarjapaikastaan luopumisesta taloussyiden takia. Vantaalaisten päätös vapautti useita laatupelaajia muiden seurojen käyttöön. Toinen alkavaa kautta leimaava asia on pitkä pelitauko kesällä naisten EM-lopputurnauksen takia. Suomi on heinäkuussa Englannissa pelattavissa EM-kisoissa mukana.