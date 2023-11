Naisten asema katujengeissä haavoittuvainen: "Käytetään kauppatavarana ja pakotetaan seksiin velanmaksuna"

Göteborgin yliopiston väitöskirjatutkija, traumaterapeutti ja kätilö Charlotta von Mentzer on tehnyt niin klinikkatyötä kuin tutkimustyötä ihmisten kanssa, jotka ovat riskissä joutua seksuaaliväkivallan uhreiksi. Työssään hän on tavannut tyttöjä ja naisia, joilla on yhteyksiä rikollismaailmaan.