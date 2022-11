Katujengielämän Ruotsissa kokenut Mertsi näkee yhtäläisyyksiä Suomen jengeihin: "Nyt on nähty sellaista väkivaltaa, mitä ei aiemmin ollut"

– Henkilöryöstöt ovat lisääntyneet meilläkin ja aseita on jo käytetty. Nyt on nähty sellaista väkivaltaa, mitä ei aiemmin ollut Suomessa.

"Jengeihin ajautuvilla huono itsetunto"

– Me emme voi sensuroida sitä, mitä räpätään tai näytetään televisiossa tai sosiaalisessa mediassa. Mutta me voimme ohjata lapsia ja nuoria ja auttaa heitä ymmärtämään, mitä sieltä tulee, koska se materiaali ohjelmoi nuoria.

– Koko minun minäkuvani oli perustunut siihen yhteen asiaan, eli olla rikollinen. Nyt pitää joka päivä opetella uusia asioita. Se on vaikeaa, mutta se on näkökulma, jonka haluan kertoa nuorille, kun he ovat siinä vaiheessa, jossa luodaan minäkuvaa. Aina on muitakin vaihtoehtoja kuin rikollisuus.