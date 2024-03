Otatko aina saman roolin? Seksuaaliterapeutti kertoo, mikä kaikki on muovannut tapaamme olla ihmissuhteissa

Millainen rooli sinulla on intiimi- ja ihmissuhteissasi ja miksi olet omaksunut juuri sen?

Oletko tyytyväinen tilanteeseen vai koetko, että muotti, johon sinut on ängetty, on ristiriidassa muiden arvojesi kanssa?

Saako haluta ja himoita?

Erityistason seksuaaliterapeutti Marjo Viinanen Väestöliiton Terapiapalveluista kertoo, että seksuaaliterapiassa käytetään usein apuna seksuaalianamneesia, missä kartoitetaan asiakkaan perhetaustaa, arvoja ja asenteita sekä sitä, millaisen seksuaalikasvatuksen hän on saanut.

– Paljon hyvää on varmasti kristinuskokin tuonut maailmaan, mutta sieltä kumpuaa esimerkiksi se, ettei himoa ja halua ole saanut aina ilmaista. Paljon puhutaan siitä, että naiset makaavat vain paikallaan seksin aikana, mutta sehän on se, mitä meiltä on odotettu noin 100 vuotta sitten, Viinanen sanoo.