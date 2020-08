Näistä syistä kuolleisuus laskee, vaikka koronan toinen aalto nousee – HUS:n erikoislääkäri: "Myös etnisillä seikoilla on jossain määrin vaikutusta"

– Varmasti pääsyy on se, että viruksen leviäminen ja diagnosoidut tapaukset keskittyvät tällä hetkellä nuoriin ikäluokkiin. Näissä ikäluokissa vaikeat oireet, tehohoitoon joutuminen ja kuolemat ovat todella harvinaisia. On myös hyvä muistaa se, että koronavirus voi siirtyä viiveellä vanhempiin ikäluokkiin. Lisäksi vie aikaa, ennen kuin ihmiset alkavat saada vakavampia oireita, Vapalahti sanoo.

Kuolleisuuteen vaikuttavat monet seikat

Kuolleisuus on Vapalahden mukaan edelleen suurempaa yli 70-vuotiaan väestön keskuudessa. Muitakin eroja kuitenkin on.

– Meillä on myös hyvä terveydenhuollon järjestelmä ja diagnostiikka on saatu toimimaan, vaikka siinä onkin ollut kysynnän ja tarjonnan ongelmia. Toisaalta ihmiset myös luottavat viranomaisiin suhteellisen hyvin ja toimivat tartunnan torjumiseksi.

Miksi toinen aalto nousee joissakin maissa?

– Siltä näyttää, että Kiinassa kuolleisuus on vähäistä, eikä toista aaltoa ole. Esimerkiksi Kiinassa ja Uudessa-Seelannissa on ollut erittäin tiukat koronatoimenpiteet. Myös karanteenien kanssa on oltu tiukkoja. Toki yksittäisiä tartuntatapauksia löytyy, mutta maiden linja on ollut se, että virus tukahdutetaan.