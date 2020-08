Koronavirusepidemia kiihtyy Ranskassa: Maassa jo 21 punaista aluetta – Pariisissa otettiin käyttöön maskipakko

Pariisissa on jo aiemmin ollut yksittäisiä katuja ja alueita, joilla kulkiessa on tullut käyttää kasvomaskeja. Uusi määräys on kuitenkin paljon kattavampi kattaen Pariisin lisäksi Seine-Saint-Denisin, Hauts-de-Seinen and Val-de-Marnen alueet.